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Haberler > Ekonomi > Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat ve fonlara uygulanan stopaj oranları arttı

Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat ve fonlara uygulanan stopaj oranları arttı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat ve fonlara uygulanan stopaj oranları arttı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Resmi Gazete'de yayımlandı, mevduat ve fonlara uygulanan stopaj oranları artırıldı. Karara göre 6 aya kadar vadeli mevduat hesaplarında oran yüzde 15'den yüzde 17,5'e yükseldi.

Son karar Resmi Gazete'de yayımlandı, Mevduat ve fonlarda stopaj oranları artırıldı, oranlar da belli oldu. 

YÜZDE 17,5'E ÇIKTI

6 aya kadar vadeli mevduat hesaplarında oran yüzde 15'den yüzde 17,5'e yükseldi.

FAİZLER AZALACAK

Buna göre; yatırım fonu ya da mevduatta parasını değerlendirenlerin faiz getirilerinin azalış göstermesi bekleniyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASINDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu 24 Temmuz 2025 tarihinde toplanarak yeni faiz kararını açıklayacak. Piyasalarda beklentiler 350 baz puanlık indirim geleceği yönünde. Mevcutta yüzde 46 olan politika faizinin yüzde 42.5 seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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