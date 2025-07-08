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Merkez Bankası'ndan dikkat çeken karar! Paybull'un faaliyet izni iptal edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Merkez Bankası&#039;ndan dikkat çeken karar! Paybull&#039;un faaliyet izni iptal edildi
TCMB, Merkez Bankası, POS, Para Transferi, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez Bankası'ndan dikkat çeken bir karar geldi. Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi. Paybull'dan yapılan açıklamada para ihracı, para transferi ve POS hizmetlerinin askıya alındığını, ödeme hesabı işletimi, para havalesi ve fatura ödemelerine aracılık hizmetlerinin devam edeceği belirtildi. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) şirketin faaliyet izninin iptal edilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 17 Aralık 2020 tarih ve 10995/20594 sayılı ve 29 Eylül 2023 tarih ve 11507/21106 sayılı TCMB kararları ile Paybull Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’ye verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinlerinin 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu çerçevesinde yapılan değerlendirmeler neticesinde iptal edilmesine karar verildi.

PAYBULL'DAN AÇIKLAMA 

Paybull'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Değerli Kullanıcılarımız,

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı ile elektronik para ihracı, para transferi ve POS hizmetleri içeren hizmetlerimizin geçici olarak durdurulmasına karar verdiğini bildirmek isteriz.

Bununla birlikte ödeme hesabı işletimi, para havalesi ve fatura ödemelerine aracılık hizmetlerimiz bakımından faaliyet iznimiz devam etmektedir.

Güncellemeler için resmi kanallarımızı takip etmeye devam edebilirsiniz. Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz."

Merkez Bankası'ndan dikkat çeken karar! Paybull'un faaliyet izni iptal edildi - 1. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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