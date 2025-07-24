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"Beyaz eşya tamircisiyiz" deyip 6 milyon liralık vurgun yaptılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dolandırıcılık, Vurgun, Operasyon, Antalya, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda beyaz eşya tamiri bahanesiyle 6 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 12 şüpheliden 10'u yakalandı. Şahıslardan 2'sinin cezaevinde olduğu öğrenildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince beyaz eşya tamiri yaptırmak isteyen vatandaşların internetten ulaştıkları 0850'li hatlar üzerinden kendilerini 'yetkili servis' gibi tanıtan dolandırıcılara yönelik çalışma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmada şüphelilerin aradıkları vatandaşların adresine teknik servis elemanı gibi gittikleri, tamir bahanesiyle sözde raporlar düzenledikleri ve vatandaşlardan farklı banka hesaplarına para havalesi yaptırdıkları tespit edildi.

6 MİLYON TL'LİK VURGUN YAPMIŞLAR

Hiçbir teknik hizmet sunmayan şahısların Antalya'da 16 ayrı olaya karıştıkları ve bu yolla 6 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Tespit edilen 12 şüpheliye yönelik Antalya merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

"Beyaz eşya tamircisiyiz" deyip 6 milyon liralık vurgun yaptılar - 1. Resim

ÇOK SAYIDA MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin sözde çağrı merkezi olarak kullandıkları iş yerinde yapılan aramada ise 10 bilgisayar kasası, 5 dizüstü bilgisayar, müşteri bilgileri ve konuşma metinleri içeren belgeler, cep telefonları, sim kartlar ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, diğer şüpheliler hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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