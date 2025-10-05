Gelin Takımı filmi nerede çekildi? İşte, Gelin Takımı oyuncu kadrosu ve konusu...

Gelin Takımı, dört kadın arkadaşın başından geçen komik ve eğlenceli olayları ele alıyor. Film, 18 Ekim 2024'te vizyona girmişti.

Konuk sanatçı olarak Derya Uluğ ve Asil Gök gibi ünlü şarkıcıların yer aldığı filmin başrollerinde tanınan isimler yer alıyor. Peki, "Gelin Takımı filmi nerede çekildi?" İşte, Gelin Takımı oyuncuları ve konusu...

GELİN TAKIMI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Gelin Takımı filmin çekimi Bodrum'daki bir otelde gerçekleşmiştir. Sky Films ve Asc Films’in yapımcılığını üstlendiği eğlenceli bir komedi filmi olarak öne çıkıyor.

GELİN TAKIMI OYUNCULARI KİMLER?

Gelin Takımı'nın oyuncu kadrosunda Seda Bakan, Mehmet Günsür, Nilperi Şahinkaya, Fırat Çelik, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek, Doğan Bayraktar ve Ali Yoğurtçuoğlu yer alıyor.

GELİN TAKIMI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ayça, Selin, Berrin ve Deniz farklın karakterlere sahip 4 yakın arkadaştır. Berrin'in düğününe kısa bir süre kala Ayça, otelde bir eğlence düzenler. Arkadaş grubuna Akın ve Poyraz'ın da katılmasıyla planladıkları eğlenceli tatil, hesaplaşmalar ve yanlış anlaşılmalarla geçer.