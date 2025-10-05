Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Düğünde, nişanda, asker uğurlamasında ateş açanlar yandı! İzinsiz silahın cezası kat kat artacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Hükümetin hazırladığı 11. Yargı Paketi'ne göre, meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen hapis cezasının alt sınırı 6 aydan 1 yıla, üst sınırı ise 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi etkinliklerde silahla ateş edenlere verilecek ceza ise yüzde 50 artırılacak.

AK Parti'li TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve hukukçu milletvekilleri, "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifine dair çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar, TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in kontrolünde ilerliyor.

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifiyle birlikte Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) ve bazı kanunlarda değişikliklere gidilecek.

ATEŞ EDENLERE 1 YILDAN 5 YILA HAPİS CEZASI

Teklife göre, meskun mahalde silahla ateş edenlere verilen hapis cezasının 6 ay olan alt sınırı 1 yıla, 3 yıl olan üst sınırı ise 5 yıla yükseltilecek.

Kamuoyunda "kurusıkı" olarak bilinen, ses ve gaz fişeği atabilen silahla ateş edenler 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

DÜĞÜN, NİŞAN VE ASKER UĞURLAMASINDA ATEŞ AÇAN YANDI!

Düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi yerlerde silahla ateş edilmesi halinde verilecek ceza yüzde 50 artırılacak.

"Trafikte yol kesme" eylemi TCK'de müstakil suç olarak düzenlenecek. Hukuka aykırı davranışla bir aracı durduran veya hareket etmesini engelleyenler hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmedilecek. Araçları gitmekte olduğu yerden başka yere götürenlere de 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilecek.

