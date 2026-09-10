Arda Turan'dan Halil Umut Meler yorumu: Benim için iyi mi, kötü mü bilemiyorum

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'nde PSV Eindhoven ile deplasmanda yapacakları maçta Halil Umut Meler'in düdük çalacak olmasını değerlendirdi.

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile bugün saat 19.45'te oynayacakları karşılaşmayo Türk hakem Halil Umut Meler'in yönetecek olmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Halil Umut Meler

"DAHA FAZLA DİKKAT EDECEĞİM"

Maç öncesinde hakem atamasını değerlendiren 39 yaşındaki çalıştırıcı, "Benim için iyi mi, kötü mü bilemiyorum. Bazı reaksiyonlarımda bazı şeylerin duyulmaması benim için daha iyiydi. Daha fazla dikkat edeceğim" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Haberle İlgili Daha Fazlası