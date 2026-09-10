Danimarkalı turiste saldırı! 17 yaşındaki şüpheli cezaevine gönderildi

Antalya’nın Alanya ilçesinde 54 yaşındaki Danimarkalı kadın turisti bacağından bıçakladığı ve ardından cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 17 yaşındaki şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün gece Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Danimarka uyruklu 54 yaşındaki kadın turist, İ.Z. (17) tarafından önce bacağından bıçaklandı.

TURİSTE SALDIRDI, ÇARŞIDA YAKALANDI

İddiaya göre daha sonra cinsel istismarda bulunan şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi çarşı merkezinde yakalayarak Alanya Çocuk Büro Amirliği'ne götürdü. Bacağından yaralanan kadın turist ise şikayetçi oldu.

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BIÇAKLI SALDIRI VE CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan İ.Z adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli çocuk, 'kasten yaralama' ve 'cinsel istismar' suçlarından tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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