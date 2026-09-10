Yenidoğan çetesinden geriye kaldı! Terk edilen hayalet hastanenin içi görüntülendi

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Türkiye'yi sarsan "Yenidoğan Çetesi" soruşturması kapsamında ruhsatı iptal edilerek faaliyetlerine son verilen İstanbul Esenler'deki hastanenin son hali ortaya çıktı. Yaklaşık iki yıldır kapalı olan ve adeta bir "hayalet hastaneye" dönüşen binaya belgesel çekimi için gizlice giren içerik üreticisi Mustafa Kurt; içeride öylece bırakılan bebek kuvözlerini, ameliyathane ekipmanlarını ve tıbbi cihazları saniye saniye görüntüledi. Yaşanan skandalın hafızalardan silinmemesi amacıyla kaydedilen görüntüler, çeteden geriye kalan çarpıcı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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