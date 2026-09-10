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MSB'den AP'ye Kıbrıs tepkisi: Tarihi gerçekleri çarpıtan iddiaları reddediyoruz

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na Kıbrıs tepkisi geldi. Açıklamada "Avrupa Parlamentosu'nda Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi, tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir" ifadeleri yer aldı.

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Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı, Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele ve hudut güvenliği faaliyetleri ile savunma sanayisindeki gelişmelere ilişkin bilgi verdi.

2 PKK’LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadele kapsamında çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden Tuğamiral Aktürk, "Ülkemizin savunma ve güvenliği için var gücüyle çalışan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında hafta içerisinde; 2 PKK’lı terörist daha teslim olmuştur" diye konuştu.

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AP'YE SERT TEPKİ

AP'nin kararına da değinilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, Ada’ya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz. Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonunca, GKRY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerini hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi, tarihî gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir.

Avrupa Birliği ve kurumlarının, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıs Türklerine yönelik sistematik saldırıları ve EOKA terör örgütünün insanlık dışı eylemlerini görmezden gelerek GKRY’nin tek taraflı iddia ve söylemlerini esas alması, Kıbrıs Meselesi’nin çözümüne katkı sağlamaktan uzaktır. Üçüncü tarafları, tarihî gerçekler ışığında adil ve tarafsız bir tutum sergilemeye davet ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, 50 yılı aşkın süredir Ada’daki barış ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme kararlılığımız tamdır."

MSBden APye Kıbrıs tepkisi: Tarihi gerçekleri çarpıtan iddiaları reddediyoruz
Başlık ResmiMSBden APye Kıbrıs tepkisi: Tarihi gerçekleri çarpıtan iddiaları reddediyoruz

HUDUT HATTINDA 7 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Hudut güvenliğine ilişkin verileri de paylaşan Aktürk, "Hudutlarımızda ise; sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 790 şahıs yakalanmış, 887 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece 1 Ocak’tan bugüne kadar, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 10 bin 445, engellenen kişi sayısı da 49 bin 394 olmuştur. Ayrıca bu hafta içerisinde Iğdır ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" şeklinde konuştu.

SURİYE'DE SDG'NİN FESİH SÜRECİ

MSB, Suriye’de iç savaş sürecinde oluşan koşullarda yürütülen Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) fesih sürecine ilişkin de şunları aktardı:

"Suriye’nin toprak bütünlüğü ile “tek devlet, tek ordu” anlayışının güçlendirilmesi kapsamında yürütülen fesih ve entegrasyon süreci yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, silah ve askerî araçların Suriye ordusuna teslim edilmesi, entegrasyon sürecinin ve “tek ordu” ilkesinin doğal bir gereğidir. İç savaş döneminde eski rejim unsurlarından kalan veya terörizmle mücadele gerekçesiyle uluslararası aktörler tarafından sağlanan silah ve askerî araçların Suriye ordusuna teslim edilmesinin, sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz."

SOLOTÜRK, FRANSA’DA BOY GÖSTERECEK

Ertuğrul Fırkateyni Şehitlerini Anma Töreni kapsamında 16 Eylül’de İstanbul Beşiktaş’taki Barbaros Anıtı’nda anma töreni düzenleneceğini söyleyen Aktürk, "11 Eylül’de Mehteran Birlik Komutanlığımızca ‘Yaşayan Miras Festivali’ kapsamında Kütahya’da, Deniz Kuvvetleri Bando Komutanlığımız tarafından "Kültür Yolu Festivali" çerçevesinde Kayseri’de, 12 Eylül’de ise 6’ncı Kolordu Bölge Bando Komutanlığımız tarafından ‘Kültür Yolu Festivali’ çerçevesinde Kahramanmaraş’ta konserler düzenlenecektir. Ayrıca Ertuğrul Fırkateyni Şehitlerini Anma Töreni kapsamında 16 Eylül’de İstanbul Beşiktaş’taki Barbaros Anıtı’nda anma töreni icra edilecektir. 8-10 Eylül tarihleri arasında Mısır’da düzenlenen "2’nci El-Alameyn Hava Fuarı" kapsamında Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz tarafından gösteri uçuşları gerçekleştirilmekte, 12-13 Eylül’de Fransa’da düzenlenecek ‘Saint-Dizier Hava Gösterileri’ne ise SOLOTÜRK Gösteri Ekibimiz tarafından katılım sağlanması planlanmaktadır" ifadelerinde bulundu.

Editör : GÖZDE NUR BAYAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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