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Yaşam

Hiç su vermeden yetiştiriyorlar! Buzdolabında 1 ay tazeliğini koruyor

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Hiç su vermeden yetiştiriyorlar! Buzdolabında 1 ay tazeliğini koruyor

Manisa’da tamamen susuz yetiştirilen ve yılda yaklaşık 6 bin ton üretilen ata tohumu çeşni domates, lezzeti ve uzun raf ömrüyle yoğun talep görüyor. Can suyu dışında su verilmeyen domatesler, buzdolabında 1 ay boyunca tazeliğini koruyor.

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Manisa'nın Demirci ilçesinin yanı sıra Kerpiçlik, Yiğitler, Sağnıç, Kazancı, Sevinçler ve Hoşçalar başta olmak üzere 30 kırsal mahallede yaklaşık 2 bin dekar arazide üretimi yapılan susuz domates, doğal yapısı ve dayanıklılığıyla pazar payını her geçen gün artırıyor.

Hiç su vermeden yetiştiriyorlar! Buzdolabında 1 ay tazeliğini koruyor
Başlık ResmiHiç su vermeden yetiştiriyorlar! Buzdolabında 1 ay tazeliğini koruyor

ZİRAİ İLAÇ KULLANILMIYOR

Hiçbir zirai ilaç kullanılmadan, sadece hayvan gübresi ile tamamen organik şartlarda yetiştirilen çeşni domates, lezzeti ve aromasıyla tüketicilerin ilk tercihi oluyor. Yıllık 6 bin tonluk üretimin yarıya yakını ise ilçedeki üretimin kalbi konumundaki Kerpiçlik Mahallesi'nden karşılanıyor. Kerpiçlik, tek başına yılda 3 bin tonluk rekolteye imza atıyor.

Hiç su vermeden yetiştiriyorlar! Buzdolabında 1 ay tazeliğini koruyor
Başlık ResmiHiç su vermeden yetiştiriyorlar! Buzdolabında 1 ay tazeliğini koruyor

6 BİN TONLUK ÜRETİM

Demirci İlçe Tarım ve Orman Müdürü Faruk Şenyurt, üreticilere her aşamada destek verdiklerini belirterek, "Çiftçimizin ürünlerini en iyi şekilde yetiştirmeleri ve en yüksek geliri elde etmeleri için çalışıyoruz. İlçemizde 2 bin dekar alanda gerçekleşen yaklaşık 6 bin tonluk domates üretiminin büyük bölümünü bu susuz çeşni türü oluşturmaktadır" dedi.

Hiç su vermeden yetiştiriyorlar! Buzdolabında 1 ay tazeliğini koruyor
Başlık ResmiHiç su vermeden yetiştiriyorlar! Buzdolabında 1 ay tazeliğini koruyor

"SADECE DİKERKEN CAN SUYU VERİYORUZ"

Dededen kalma ata tohumlarını yaşattıklarını söyleyen üretici İsmail Yalçın ise üretim sürecini şu sözlerle anlattı:

"Toprağa fidanı diktiğimiz an verdiğimiz can suyu dışında bir daha asla su vermiyoruz. Hayvan gübresi kullanarak, düzenli ot temizliği ve dip çapasıyla ürünü büyütüyoruz. Zirai ilaç kesinlikle yok. Temmuz ayında başlayan hasadımız Kasım ayı sonuna kadar sürüyor. Bu domatesler açıkta 10-15 gün, buzdolabında ise 1 ay boyunca tazeliğini ilk günkü gibi koruyor."

Hiç su vermeden yetiştiriyorlar! Buzdolabında 1 ay tazeliğini koruyor
Başlık ResmiHiç su vermeden yetiştiriyorlar! Buzdolabında 1 ay tazeliğini koruyor

HİBRİT DEĞİL, ATA TOHUMU!

Mahalledeki 150 hanenin tamamının geçimini bu üründen sağladığını belirten Kerpiçlik Mahalle Muhtarı Şükrü Demiröz, "Domatesimiz hibrit değil, nesilden nesle aktarılan ata tohumudur. Pazar sıkıntısı hiç çekmiyoruz; çevre illerin yanı sıra sosyal medya üzerinden gelen taleplere de yetişmeye çalışıyoruz. Kasım ayında henüz kızarmamış olan domatesleri köküyle söküp sapından asıyoruz. Asılı haldeyken bahçedeymiş gibi olgunlaşmaya devam ediyor, biz de olgunlaştıkça söküp satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Editör : MELİN ÖZTÜRK | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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