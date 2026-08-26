Galatasaray'ın çok istediği yıldıza "tarihi" ödül: Premier Lig'de yılın takımı açıklandı

İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği (PFA) tarafından verilen "Premier Lig'de yılın oyuncusu" ödülünü, Manchester United'dan Bruno Fernandes kazandı. Galatasaray, tarihte bunu başaran ikinci Portekizli olan 31 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak için yoğüun çaba sarf etmişti.

PFA'dan yapılan açıklamaya göre; uzun süre Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandez, vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun ardından "Premier Lig'de yılın oyuncusu" ödülüne layık görülen ikinci Portekizli futbolcu oldu. Ronaldo, bu ödülü kariyeri boyunca üst üste 2 defa kazanmıştı.

Bruno Fernandez, "Premier Lig'de yılın oyuncusu" ödülüyle böyle poz verdi.

Manchester City'nin 22 yaşındaki sol beki Nico O'Reilly, "2025-2026 sezonunun genç oyuncusu" ödülüne layık görüldü.

Yılın takımı şu oyunculardan oluştu:

Kaleci: David Raya (Arsenal)

Defans: Gabriel Magalhaes (Arsenal), Nico O'Reilly (Manchester City), William Saliba (Arsenal), Jurrien Timber (Arsenal)

Orta saha: Bruno Fernandes (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Rayan Cherki (Manchester City)

Forvet: Erling Haaland (Manchester City), Antoine Semenyo (Manchester City), Igor Thiago (Brentford)

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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