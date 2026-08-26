Adana'da babasına motosikletle çarpıp kaçan 2 şüpheliye tepki gösteren Yaser Varrak, “İnsanlık dışı bir durum bu. Arkalarına bakmadan kaçtılar. Babam şu an hastanede, sol omzunda iki kırık var. Kaburga kemiklerinde beş kırık var. Bir de kalça kemiğinde iki kırık var. Yani durumu ne olacak belli değil" dedi. Şüphelilerden şikayetçi olduğunu belirten Varrak, ceza almalarını istediğini belirtti.

Adana’nın Seyhan ilçesinde alışveriş sonrası bisikletle evine dönen Ghassan Khaır Varrak'a (59), seyir halindeki plakasız motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan adam ağır yaralandı.

Omuz, kaburga, kalça… Vücudu kırık dolu! Yaşlı adama çarptılar, ne yardım ettiler ne arkalarına baktılar

VÜCUDU KIRIKLA DOLU

Yaşlı adama çarpan 2 kişi ise hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan adamın sol omzunda iki kırık, kaburga kemiklerinde beş kırık, kalça kemiğinde iki kırık olduğu, tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Omuz, kaburga, kalça… Vücudu kırık dolu! Yaşlı adama çarptılar, ne yardım ettiler ne arkalarına baktılar

Kaçan motosikletlileri yakalama çalışmaları sürerken, ağır yaralanan Ghassan Khaır Varrak'ın oğlu Yaser Varrak, babasına vurup kaçanlara tepki gösterdi.

“ARKALARINA BAKMADAN KAÇTILAR”

Varrak “Çarpan kişiler de arkalarına bakmadan kaçtılar. Ne durup yardım ettiler ne de geri döndüler. Onların arkasından birkaç kişi motorla peşinden gitmiş ancak çağırdıkları halde yine durmadılar. Babam şu an hastanede yatıyor. Sol omzunda iki kırık var. Kaburga kemiklerinde beş kırık var. Bir de kalça kemiğinde iki kırık var. Yani durumu ne olacak belli değil" dedi.

Omuz, kaburga, kalça… Vücudu kırık dolu! Yaşlı adama çarptılar, ne yardım ettiler ne arkalarına baktılar

“İNSANLIK DIŞI BİR DURUM BU”

Motor plakasız olduğu için bulunmalarının zor olduğunu söylediklerini belirten Varrak şöyle konuştu:

İnsanların böyle durumlarda çarptıkları kişiye yardım etmeleri lazım. Hastaneye götürmeleri ya da ambulans çağırmaları ve gerekenleri yapmaları gerekiyor. Yetkili kişilerden o çarpan kişilerin yakalanması ve ceza almasını istiyoruz. Ben dün zaten şikayette bulundum. Başka bir şey istemiyoruz. İnsanlık dışı bir durum bu. İnsanın empati kurarak davranması gerekiyor böyle durumlarda.

Omuz, kaburga, kalça… Vücudu kırık dolu! Yaşlı adama çarptılar, ne yardım ettiler ne arkalarına baktılar

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Adana Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAdana

Haberle İlgili Daha Fazlası