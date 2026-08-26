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Dünya

Titanik'ten çıkarılan 100'den fazla eserin satışı durduruldu

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Titanik'ten çıkarılan 100'den fazla eserin satışı durduruldu

ABD'de federal mahkeme, Titanik'in enkazından çıkarılan 100'den fazla tarihi eserin açık artırmada satılmasını, koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişeler nedeniyle durdurma kararı verdi.

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ABD'de Titanik'ten çıkarılan 100'den fazla eserin açık artırmayla satışı mahkeme kararıyla durduruldu.

Washington Post gazetesinin haberine göre Virginia eyaletinde Federal Bölge Mahkemesi Yargıcı Rebecca Beach Smith, enkaz üzerinde münhasır kurtarma hakkına sahip "RMS Titanic" şirketi tarafından planlanan açık artırmanın durdurulmasına karar verdi.

Titanik'ten çıkarılan 100'den fazla eserin satışı durduruldu
Başlık ResmiTitanik'ten çıkarılan 100'den fazla eserin satışı durduruldu

NEDEN DURDURULDU?

Titanik'ten çıkarılan ve müzayedede sunulması planlanan 100'den fazla tarihi eserin satışının mahkeme onayına tabi olduğunu belirten Smith, kararında koleksiyonun bütünlüğü ve korunmasına yönelik endişelerin etkili olduğunu belirtti. Smith, şirketten eserlerin envanterini ve mevcut durumlarına ilişkin bilgi sunmasını talep etti.

Açık artırmaya çıkarılması planlanan koleksiyonda takılar, sofra eşyaları ve Titanik'in büyük merdivenini süsleyen bronz melek heykeli gibi parçalar yer alıyor.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), arkeologlar ve eserlerin çıkarıldığı deniz altı keşif çalışmalarına katılan Fransız hükümeti, eserlerin bir bütün olarak korunması gerektiğini savunarak müzayedeye karşı çıkmıştı.

Editör : MAHMUT EKİNCİ | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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