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Ekonomi

Konkordato ilan edecek şirketlere yeni maliyet! İflas gideri 68 bin 900 liraya çıktı

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Konkordato ilan edecek şirketlere yeni maliyet! İflas gideri 68 bin 900 liraya çıktı

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni Konkordato Gider Avansı Tarifesi Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tarifeyle konkordato başvurularında mahkeme veznesine yatırılacak gider avansı kalemleri yeniden belirlenirken, iflasa tabi borçlular için iflas gideri 68 bin 900 lira oldu.

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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, konkordato talebinde bulunacakların mahkeme veznesine yatıracağı gider avansının kapsamı ve tutarları yeniden belirlendi. '16 Ağustos 2025 tarihli ve 32988 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Konkordato Gider Avansı Tarifesi' yürürlükten kaldırılırken, yeni düzenlemenin şartları belli oldu. İşte detaylar...

Konkordato talep edenlerin, başvuru sırasında belirlenen gider avansını mahkeme veznesine yatırması zorunlu olacak. Söz konusu avans; tebligat ve posta ücretleri, bilirkişi ve konkordato komiseri ücretleri, ilan giderleri, iflas giderleri ile dosyanın bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay’a gidiş-dönüş ücretleri gibi masrafları kapsayacak.

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Yeni tarifeye göre konkordato talebinde bulunanlar, bildirdikleri alacaklı sayısının üç katı kadar tebligat giderini mahkeme veznesine peşin olarak yatıracak.

KONKORDATO'DA ÖNEMLİ GİDER AVANSI KALEMLERİ

Yeni düzenlemeye göre konkordatoda gider avansı kalemleri şu şekilde:

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanacak 7 ilan için en az 2 bin 600 lira ödenecek. Basın İlan Kurumu ilan portalında yayımlanacak yedi ilan için belirlenen asgari tutar da avansa eklenecek. İlgili kurumlara yapılacak bildirimler için 50 adet iadeli taahhütlü posta ücreti alınacak. Bir bilirkişi için Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi’nde belirlenen ücretin 3 katı tahsil edilecek.

KONKARDATO KOMİSERLERİNİN ÜCRET TARİFESİNDE ARTIŞ

Konkordato komiseri için geçici mühlet süresini kapsayan 5 aylık dönem üzerinden aylık en az 3 bin 380 lira ödeme yapılacak. Diğer iş ve işlemler için alınacak gider 1.690 lira olarak belirlendi. İflasa tabi borçluların yatırması gereken iflas gideri ise 68 bin 900 lira olarak düzenlendi.

Konkordato ilan edecek şirketlere yeni maliyet! İflas gideri 68 bin 900 liraya çıktı
Başlık ResmiKonkordato ilan edecek şirketlere yeni maliyet! İflas gideri 68 bin 900 liraya çıktı

İflasa tabi olmayan borçlular açısından ise belirlenen gider avansı tutarında mahkeme tarafından indirim yapılmasına karar verilebilecek.

KULLANILMAYAN AVANS İADE EDİLECEK

Yargılama sonunda gider avansının kullanılmayan kısmı, hükmün kesinleşmesinin ardından talep edene iade edilecek. Hesap numarasının bildirilmesi halinde ödeme elektronik ortamda yapılacak.

Yargılama sırasında yatırılan gider avansının yetersiz olduğunun anlaşılması halinde ise eksik kalan tutar tamamlatılacak.

Konkordato ilan edecek şirketlere yeni maliyet! İflas gideri 68 bin 900 liraya çıktı
Başlık ResmiKonkordato ilan edecek şirketlere yeni maliyet! İflas gideri 68 bin 900 liraya çıktı

Tarife, 15 Mart 2018 tarihinden sonra yapılan konkordato taleplerinde uygulanacak ve Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girecek.

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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