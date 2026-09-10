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Dünya

Avrupa'nın kalbinde büyük kırılma! Fransa'da işler tersine döndü: AB için en kötü senaryo masada

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Avrupa'nın kalbinde büyük kırılma! Fransa'da işler tersine döndü: AB için en kötü senaryo masada

Fransa'da yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Avrupa Birliği karşıtlığının yükselişi Brüksel'i alarma geçirdi. Politico'ya konuşan bir AB yetkilisi, "Fransa'nın AB'ye karşı hiç bu kadar olumsuz bir tutum sergilediğini görmemiştim" dedi. Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen ise kritik atmosferde Paris'e giderek Fransız iş ve siyaset çevrelerine AB mesajı vermeye hazırlanıyor.

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Fransa'da gelecek yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerine yedi ay kala Brüksel'de endişe büyüyor. Politico'nun Brussels Playbook haberinde, ülkede AB karşıtı siyasi söylemlerin güç kazanması ve seçim yarışında bu çizgideki adayların yükselişi mercek altına alındı.

"DURUM KIRMIZI ALARM SEVİYESİNDE"

Politico'ya konuşan ve ismi açıklanmayan bir AB yetkilisi, Fransa'daki siyasi atmosferi oldukça sert ifadelerle anlattı:

"Durum kırmızı alarm seviyesinde. Fransa'nın AB'ye karşı hiç bu kadar olumsuz bir tutum sergilediğini görmemiştim. Brüksel ve göçmenler, işte bu iki büyük korku kaynağı."

Von der Leyen'in Paris'ten verdiği AB yanlısı mesajların, Fransa'da giderek güçlenen Brüksel karşıtlığını kırmaya yetmeyebileceği değerlendiriliyor.

Avrupanın kalbinde büyük kırılma! Fransada işler tersine döndü: AB için en kötü senaryo masada
Başlık ResmiAvrupanın kalbinde büyük kırılma! Fransada işler tersine döndü: AB için en kötü senaryo masada

VON DER LEYEN NE DEDİ?

Von der Leyen, Cumhurbaşkanı Macron'un ev sahipliğinde Paris'teki Grand Palais'de düzenlenecek uzay zirvesinde konuştu.

Sektör yöneticileri, hükümet yetkililerin katıldığı zirvede von der Leyen, " Dünya üzerindeki güvenliğimiz giderek uzaydaki güvenliğimizden daha fazla etkileniyor. Bu nedenle, güvenli iletişim için çoklu yörüngeye sahip bir uydu ağı olan Iris Square'i inşa ediyoruz. Geçtiğimiz ay, sistemi daha fazla uyduyla (350'den fazla) genişleterek bu sistemin geliştirilmesini hızlandırma kararı aldık. İlk uydular 2029'dan itibaren fırlatılacak. Bir kriz durumunda, Avrupa'nın kendi belirlediği koşullarda iletişim altyapısına ve iletişim yeteneğine sahip olması gerekiyor." diye konuştu.

Avrupanın kalbinde büyük kırılma! Fransada işler tersine döndü: AB için en kötü senaryo masada
Başlık ResmiAvrupanın kalbinde büyük kırılma! Fransada işler tersine döndü: AB için en kötü senaryo masada

BRÜKSEL'İ ENDİŞELENDİREN SEÇİM TABLOSU

Politico, Ulusal Birlik'in önde gelen ismi Le Pen'in cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde anketlerde önde olduğunu, sol siyasetçi Mélenchon'un da ikinci tura kalma ihtimalinin bulunduğunu yazdı.

Le Pen'in cumhurbaşkanlığına gelmesinin AB açısından ciddi sonuçlar doğurabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Bir AB yetkilisine göre yarışta açık biçimde AB yanlısı çizgide bulunan güçlü isimler arasında eski Başbakan Attal ile Avrupa Parlamentosu Üyesi Glucksmann bulunuyor.

Yetkili, eski Başbakan Philippe'in de Avrupa yanlısı olduğunu ancak bu konuda güçlü bir siyasi söylem kullanmadığını savundu ve şu ifadeyi kullandı:

"Şu anda insanların dikkatini Avrupa'ya çekmek zor."

FRANSIZ İŞ DÜNYASINDA SAĞA YÖNELİŞ

Brüksel'in yalnızca seçmenlere değil, Fransız iş dünyasına ilişkin de endişeleri bulunuyor. Politico'ya konuşan bir AB diplomatı, bazı şirket yöneticilerinin sağcı siyasetçi Bardella'ya yakınlaşmasına işaret etti.

Von der Leyen'in Paris konuşması bu nedenle iş dünyasına da doğrudan mesaj niteliği taşıyacak. Komisyon Başkanı, 27 Ağustos'ta da Fransız iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek AB düzenlemelerinin sadeleştirilmesi ve şirketlerin önündeki engellerin azaltılması için yürütülen çalışmaları anlatmıştı.

Politico'ya göre Brüksel açısından asıl sınav ise bu mesajların Fransız seçmende karşılık bulup bulmayacağı olacak.

Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
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