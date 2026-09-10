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TOKİ’nin kiralık sosyal konutlarında fiyatlar ve başvuru şartları açıklandı! İstanbul’da kiralar ne kadar olacak?

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TOKİ’nin kiralık sosyal konutlarında fiyatlar ve başvuru şartları açıklandı! İstanbul’da kiralar ne kadar olacak?

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da hayata geçirilmesi planlanan kiralık konut kampanyasının detaylarını paylaştı. 18 yaşını tamamlamış, evli, TC vatandaşları ve aylık hane geliri 100.000 TL'den az olanlar, TOKİ’nin sosyal konut kampanyaından faydalanabilecekler. Peki, İstanbul'daki kiralar ne kadar olacak?

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İstanbul’da kiralık konut dönemi başlıyor. İstanbul’da hayata geçirilecek kiralık sosyal konut projesinde başvuru takvimi belli oldu. Murat Kurum’un paylaştığı bilgilere göre başvurular 14–25 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. İlk etapta 1.071 konut kiraya verilecek.

Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul’da Kiralık Konut Dönemi başlıyor” ifadelerini kullandı. Kurum, ilk 1.071 konutun anahtarlarının ekim ayında Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla teslim edileceğini duyurdu.

TOKİ’nin sosyal konutları için kiralar ve başvuru şartları açıklandı... İstanbuldaki kiralar ne kadar olacak?
Başlık ResmiTOKİ’nin sosyal konutları için kiralar ve başvuru şartları açıklandı... İstanbuldaki kiralar ne kadar olacak?

İSTANBUL'DAKİ SOSYAL KONUT KİRALARI NE KADAR OLACAK?

Konutların Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Arnavutköy ve Güngören’de yer alması planlanıyor. Aylık kira bedelleri 1+1 konutlarda 10 bin TL, 2+1 konutlarda 12 bin TL, 3+1 konutlarda 15 bin TL ve 4+1 konutlarda 18 bin TL’den başlayacak. Aylık kira tahsis bedelleri bölge rayicinin altında kalacak şekilde belirlendi.

SOSYAL KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kampanyaya, 18 yaşını tamamlamış, evli ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin en az bir yıldır İstanbul’da ikamet etmesi ve adına tapuda kayıtlı konut bulunmaması gerekecek.

Paylaşılan başvuru şartlarına göre, başvuru tarihi itibarıyla son 12 aya ait aylık ortalama hane halkı net gelirinin 100 bin TL’yi aşmaması gerekiyor.

TOKİ’nin sosyal konutları için kiralar ve başvuru şartları açıklandı... İstanbuldaki kiralar ne kadar olacak?
Başlık ResmiTOKİ’nin sosyal konutları için kiralar ve başvuru şartları açıklandı... İstanbuldaki kiralar ne kadar olacak?

Başvurular, e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında bulunan "Konut / İşyeri Başvurusu" menüsünden yapılacak. Başvuru ücreti alınmayacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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