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Spor

Esenler Erokspor yeni hocasını açıkladı: Hikmet Karaman dönemi başladı

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Esenler Erokspor yeni hocasını açıkladı: Hikmet Karaman dönemi başladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Esenler Erokspor, Mustafa Gürsel'in ayrılığının ardından teknik direktörlük görevine Hikmet Karaman'ın getirildiğini açıkladı.

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Esenler Erokspor, deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman ile anlaşma sağladı. Trendyol 1'inci Lig kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Hikmet Karaman ve ekibine 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

EROKSPOR GALİBİYETE HASRET

Süper Lig'e çıkma yolunda geçtiğimiz sezon play-off finalinde Çorum FK'ye elenen Esenler Erokspor, 2026-2027 sezonuna teknik direktör Mustafa Gürsel ile başladı. İstanbul ekibi, Gürsel yönetiminde ligin ilk 6 haftasında galibiyet elde edemedi.

Hİkmet Karaman
Başlık ResmiHİkmet Karaman

Dört beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Erokspor, 4 puanla 17'nci sırada düşme hattında bulunuyor. Esenler Erokspor'un, son oynadığı maçta evinde Kayserispor'a mağlup olmasının ardından Mustafa Gürsel'in istifası kabul edildi.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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