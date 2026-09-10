Trump’tan seçim vaadi: Cumhuriyetçiler kazanırsa Amerikalılara 5 bin dolarlık 'Trump temettüsü'

Trump, Cumhuriyetçilerin kasım ayında yapılacak ara seçimlerde Kongre’deki kontrolünü koruması halinde Amerikalı yetişkinlere 5 bin dolar ödeme yapılacağını açıkladı. “Trump temettüsü” olarak adlandırdığı vaadin yaklaşık 270 milyon kişiyi kapsaması halinde maliyetinin 1,35 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, televizyonda yayımlanan konuşmasında kasım ayındaki ara seçimler öncesinde dikkat çeken bir ekonomik vaatte bulundu.

Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre’deki çoğunluğunu koruması halinde her Amerikalı yetişkine 5 bin dolarlık ödeme yapılacağını söyledi. Trump, söz konusu ödemeyi “Trump temettüsü” olarak nitelendirdi.

MALİYETİ 1,35 TRİLYON DOLARI BULABİLİR

Trump, önerisini Cumhuriyetçi Parti’nin ilk kez düzenlediği ara seçim kongresinde gündeme getirdi.

Ancak ödemenin hangi kaynakla karşılanacağı, nasıl uygulanacağı ve yasal düzenleme gerektirip gerektirmeyeceğine ilişkin ayrıntılar henüz açıklanmadı.

ABD’de yaklaşık 270 milyon yetişkin bulunduğu dikkate alındığında, kişi başına 5 bin dolarlık ödemenin toplam maliyetinin yaklaşık 1,35 trilyon dolara ulaşabileceği hesaplanıyor.

Konuşmasında görev dönemindeki ilk iki yılına da değinen Trump, “başkanlık tarihindeki en büyük iki yılı” tamamladığını savundu.

Ara seçimlerde Cumhuriyetçi adaylara destek isteyen Trump, seçmenlere şu çağrıda bulundu: “Amerika'nın geleceğini radikal sol Demokratlara teslim edersek, ülkemiz önümüzdeki on yılı yeniden ayağa kalkmaya çalışarak geçirecek. Cumhuriyetçilere oy verin, dünyayı gelecek nesiller boyunca arkamızda bırakacağız.”

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