Türkiye, yenilenebilir enerjide artan üretimi desteklemek için elektrik depolama kapasitesini artıracak. Pompaj depolamalı hidroelektrik santraller için de mevzuat altyapısı oluşturulacak.

Türkiye, yenilenebilir enerji kapasitesindeki artışa paralel olarak elektrik depolama altyapısını güçlendirecek. Hükûmetin hedefleri arasında güneş ve rüzgâr gibi kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektriğin şebekeye daha etkin şekilde entegre edilmesi amacıyla depolama kapasitesi artırılması bulunurken, Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santraller için mevzuat altyapısı oluşturulacak.

Mevcut hidroelektrik santraller başta olmak üzere enerji üretim tesislerinde rehabilitasyon ve bakım çalışmalarıyla da üretim kapasitesi artırılacak.

Elektrik depolama kapasitesi büyütülecek

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Yeni dönemde enerji yatırımlarında üretim kapasitesinin yanı sıra üretilen elektriğin sistem içerisinde daha etkin kullanılmasını sağlayacak depolama yatırımları da öne çıkacak.

Elektrik depolama kapasitesi büyütülecek

Güneş ve rüzgâr enerjisinin kesintili üretim yapısı nedeniyle bu kaynaklardan sağlanan elektriğin şebekeye etkin entegrasyonu ve sistem güvenliğinin güçlendirilmesi için elektrik enerjisi depolama kapasitesi artırılacak.

Elektrik sistemindeki depolama kapasitesini güçlendirecek adımlardan biri de hidroelektrik tarafında atılacak. Programa göre Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrallere ilişkin mevzuat altyapısı oluşturulacak.

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