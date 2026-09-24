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Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya’da okullar tatil mi? 24 Eylül son dakika valilik açıklamaları gündemde

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Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya’da okullar tatil mi? 24 Eylül son dakika valilik açıklamaları gündemde
Başlık ResmiGaziantep, Diyarbakır ve Malatya’da okullar tatil mi?

Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem, Şanlıurfa ile birlikte Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya’nın da aralarında bulunduğu çevre illerde hissedildi. Sarsıntının ardından öğrenciler ve veliler, “Gaziantep’te okullar tatil mi?”, “Diyarbakır’da bugün okul var mı?” ve “Malatya’da eğitime ara verildi mi?” sorularına cevap arıyor.

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Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde bugün saat 10.40’ta 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın açıklamasına göre sarsıntı Şanlıurfa’nın yanı sıra Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep’te de hissedildi. İlk saha taramalarında olumsuz bir durum bildirilmezken, ekiplerin kontrolleri devam ediyor. Peki, Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya’da okullar tatil mi?

GAZİANTEP’TE OKULLAR TATİL Mİ?

24 Eylül 2026 Perşembe günü Gaziantep’te okulların tatil edildiğine ilişkin güncel resmi bir açıklama bulunmuyor. Gaziantep’te eğitim-öğretim devam ediyor.

Yeni bir karar alınması halinde Gaziantep Valiliği veya Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından duyurulması bekleniyor.

Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya’da okullar tatil mi? 24 Eylül son dakika valilik açıklamaları gündemde
Başlık ResmiGaziantep, Diyarbakır ve Malatya’da okullar tatil mi? 24 Eylül son dakika valilik açıklamaları gündemde

DİYARBAKIR’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Diyarbakır’da 24 Eylül Perşembe günü okulların tatil edildiğine ilişkin resmi bir karar henüz açıklanmadı.

Şanlıurfa'daki deprem Diyarbakır'da da hissedildi. Depremin ardından öğrencilerin okul bahçelerine çıkarıldığı ve velilerin eğitim kurumlarının durumunu araştırdığı bildirildi. Tatil kararı alınması halinde haberimiz güncellenecektir.

Gaziantep, Diyarbakır ve Malatya’da okullar tatil mi? 24 Eylül son dakika valilik açıklamaları gündemde
Başlık ResmiGaziantep, Diyarbakır ve Malatya’da okullar tatil mi? 24 Eylül son dakika valilik açıklamaları gündemde

MALATYA’DA OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya’da da 24 Eylül Perşembe günü için deprem nedeniyle il genelinde eğitime ara verildiğine dair resmi bir karar açıklanmadı. Malatya'da bugün eğitim öğretime devam edilecek. Yeni bir karar alınması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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