Ankara sağanak ve doluya teslim! Ağaç, otomobilin üzerine devrildi
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ankara’da öğle saatlerinden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağış, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çankaya'da bir aracın üzerine ise ağaç devrildi.
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara’da etkili sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı. Ankara’nın birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı.
AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ
Çankaya ilçesi Sıhhıye’de bir aracın üzerine fırtına sonucu ağaç devrildi. Ulus’ta bulunan Gençlik Parkı çevresinde ise yollar göle dönerken o anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı