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Ankara sağanak ve doluya teslim! Ağaç, otomobilin üzerine devrildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’da öğle saatlerinden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağış, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çankaya'da bir aracın üzerine ise ağaç devrildi.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara’da etkili sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı. Ankara’nın birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı.

Ankara sağanak ve doluya teslim! Ağaç, otomobilin üzerine devrildi - 1. Resim

AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Çankaya ilçesi Sıhhıye’de bir aracın üzerine fırtına sonucu ağaç devrildi. Ulus’ta bulunan Gençlik Parkı çevresinde ise yollar göle dönerken o anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Ankara sağanak ve doluya teslim! Ağaç, otomobilin üzerine devrildi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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