Ankara sağanak ve doluya teslim! Ağaç, otomobilin üzerine devrildi

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Haziran 2024 16:51 - Güncelleme: 14 Haziran 2024 17:10 - Güncelleme:

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Ankara’da öğle saatlerinden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağış, dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çankaya'da bir aracın üzerine ise ağaç devrildi.