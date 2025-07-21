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Gökyüzü örtü gibi kaplandı! Dumanlar bir kenti esir aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Orman Yangını, Türkiye, Bilecik, Eskişehir, Hava Sıcaklığı, Duman, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Artan hava sıcaklıkları, insan faktörü ve birtakım çeşitli nedenlerle, ülkenin dört bir yanında orman yangınları patlak verdi. Bilecik’in Pazaryeri ilçesi ile merkez Kurtköy arasındaki tarım arazisinde akşam saatlerinde çıkan yangın, Eskişehir’i de etkiledi. Alevler nedeniyle şehrin farklı bölgelerinde gökyüzünü duman tabakası kapladı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle hava sıcaklıkları anormal seviyelere çıktı. Ülkenin dört bir yanındaki ormanlarda ise yangınlar baş gösterdi.

Kimisi insan, kimisi sıcaklıklar nedeniyle çıkan bu yangınlar, ülkede seferberliğe yol açtı.

Gökyüzü örtü gibi kaplandı! Dumanlar bir kenti esir aldı - 1. Resim

BİLECİK CAYR CAYIR YANIYOR

Bu yangınlardan biri, Bilecik'te devam ediyor.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi ile merkez Kurtköy arasındaki tarım arazisinde akşam saatlerinde çıkan yangın, Eskişehir’i de etkiledi.

Gökyüzü örtü gibi kaplandı! Dumanlar bir kenti esir aldı - 2. Resim

GÖKYÜZÜNDE DUMAN 'ÖRTÜSÜ'

Alevler nedeniyle şehrin farklı bölgelerinde gökyüzünü duman tabakası kapladı. Eskişehir’de yangın nedeniyle oluşan puslu manzara dron ile havadan görüntülendi. Kentte görüş mesafesi de düştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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