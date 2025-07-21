Gökyüzü örtü gibi kaplandı! Dumanlar bir kenti esir aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Temmuz 2025 19:54 - Güncelleme: 21 Temmuz 2025 20:00 - Güncelleme:

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Artan hava sıcaklıkları, insan faktörü ve birtakım çeşitli nedenlerle, ülkenin dört bir yanında orman yangınları patlak verdi. Bilecik’in Pazaryeri ilçesi ile merkez Kurtköy arasındaki tarım arazisinde akşam saatlerinde çıkan yangın, Eskişehir’i de etkiledi. Alevler nedeniyle şehrin farklı bölgelerinde gökyüzünü duman tabakası kapladı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle hava sıcaklıkları anormal seviyelere çıktı. Ülkenin dört bir yanındaki ormanlarda ise yangınlar baş gösterdi. Kimisi insan, kimisi sıcaklıklar nedeniyle çıkan bu yangınlar, ülkede seferberliğe yol açtı. BİLECİK CAYR CAYIR YANIYOR Bu yangınlardan biri, Bilecik'te devam ediyor. Bilecik’in Pazaryeri ilçesi ile merkez Kurtköy arasındaki tarım arazisinde akşam saatlerinde çıkan yangın, Eskişehir’i de etkiledi. GÖKYÜZÜNDE DUMAN 'ÖRTÜSÜ' Alevler nedeniyle şehrin farklı bölgelerinde gökyüzünü duman tabakası kapladı. Eskişehir’de yangın nedeniyle oluşan puslu manzara dron ile havadan görüntülendi. Kentte görüş mesafesi de düştü. İlgili Haber Sakarya, Bilecik ve Uşak'ta alevler yükseldi! Evler alev topuna döndü, tahliye başladı Sakarya'daki orman yangını 2 gündür söndürülemiyor! Alevler komşu kente sıçradı

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş