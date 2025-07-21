Gökyüzü örtü gibi kaplandı! Dumanlar bir kenti esir aldı
Artan hava sıcaklıkları, insan faktörü ve birtakım çeşitli nedenlerle, ülkenin dört bir yanında orman yangınları patlak verdi. Bilecik’in Pazaryeri ilçesi ile merkez Kurtköy arasındaki tarım arazisinde akşam saatlerinde çıkan yangın, Eskişehir’i de etkiledi. Alevler nedeniyle şehrin farklı bölgelerinde gökyüzünü duman tabakası kapladı.
Yaz mevsiminin gelmesiyle hava sıcaklıkları anormal seviyelere çıktı. Ülkenin dört bir yanındaki ormanlarda ise yangınlar baş gösterdi.
Kimisi insan, kimisi sıcaklıklar nedeniyle çıkan bu yangınlar, ülkede seferberliğe yol açtı.
BİLECİK CAYR CAYIR YANIYOR
Bu yangınlardan biri, Bilecik'te devam ediyor.
Bilecik’in Pazaryeri ilçesi ile merkez Kurtköy arasındaki tarım arazisinde akşam saatlerinde çıkan yangın, Eskişehir’i de etkiledi.
GÖKYÜZÜNDE DUMAN 'ÖRTÜSÜ'
Alevler nedeniyle şehrin farklı bölgelerinde gökyüzünü duman tabakası kapladı. Eskişehir’de yangın nedeniyle oluşan puslu manzara dron ile havadan görüntülendi. Kentte görüş mesafesi de düştü.