Sakarya-Bilecik yangınında son durum! Bakan Yumaklı, "12 saat kritik" diyerek açıkladı

Sakarya'da iki gündür devam eden yangın Bilecik'e sıçradı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "İki noktada başlayan yangına müdahale devam ediyor. Önümüzdeki 12 saat kritik" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya-Bilecik hattında devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, önümüzdeki 12 saatin kritik olduğunu vurgulayarak, "Her iki noktada süren yangınlara müdahalenin devam ettiğini" söyledi.

Bakan Yumaklı şunları kaydetti:

BİLECİK KURTKÖY'DE YANGIN KONTROL ALTINDA

"Bilecik, Kurtköy'de dün başlayan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

SAKARYA'DA ALEVLE MÜCADELEYE SİS ENGELİ

Yine aynı bölgede Sakarya Geyve'de başlayan yangına müdahale devam ediyor. İlk aşamada 8 uçak 14 helikopter, kara araçları ve AFAD ile diğer kurumların katılımıyla yangının söndürme çalışmaları başladı. Bu sabah itibarıyla yoğun sis nedeniyle hava araçlarımız yangının olduğu alana giremedi. Sisin dağılmasıyla havadan ve karadan müdahaleler devam etti.

3 KÖY TEDBİREN BOŞALTILDI

Bu sırada risk teşkil eden Taşoluk, Hacılar ve Kızılöz köyleri tedbiren boşaltıldı. Bu köylerde 3 ev, bir ahır, bir samanlık ve 4 terkedilmiş mesken hasar gördü. Çok şükür bir can kaybımız yok. Ancak bu alanda ekosistem çok ciddi bir şekilde hasar alıyor. Bu konuda üzgünüz.

50 KM'Yİ AŞAN RÜZGAR YANGINI BİLECİK'E TAŞIDI

Öğle saatlerinde iyimser bir tablo vardı. Ancak, yangının hızı 50 km'yi aşan rüzgarla birlikte giderek büyüdü. Yangın öğleden sonra Bilecik'e geldi. Şu anda Osmaneli sınırlarında devam ediyor. MGV verilerine göre bu akşam rüzgarın hızı 10 km'nin altına inecek. Bu faktör bizim için çok önemli. Çünkü kararsız rüzgar zaman zaman yangına müdahale eden ekiplerimiz için de risk teşkil ediyor.

İKİ NOKTADA YANGIN SÜRÜYOR, 12 SAAT KRİTİK

Önümüzdeki 12 saatin çok kritik olduğunu belirtmek istiyorum. Buraya sadece bu bölgeden değil, birçok noktadan araç sevki yaptık. Şu anda ekiplerimiz iki noktada çok ciddi bir şekilde müdahale ediyorlar. İnşallah olumlu bir sonuç alacağımızı düşünüyorum."