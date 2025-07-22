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AFP tarihinde bir ilk! Gazeteciler Gazze'de açlıktan ölmek üzere...

Kaynak: Anadolu Ajansı / AFP
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AFP tarihinde bir ilk! Gazeteciler Gazze&#039;de açlıktan ölmek üzere...
Gazze, İsrail, AFP, Gazeteciler, Açlık, Çatışma, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı / AFP

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik acımasız saldırılarını sürdürüyor. Bölgeye gönderilen yardımlar ise, işgalci ordu tarafından engelleniyor. Fransa merkezli AFP haber ajansı, gazetecilerinin İsrail tarafından açlığa mahkum edildiğini ve bunun ajans tarihinde bir ilk olduğunu açıkladı.

Fransa merkezli AFP (Agence France-Presse) haber ajansının gazeteciler derneği SDJ, Gazze Şeridi'nde görev yapan gazetecilerinin açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğunu ve İsrail’in yardım girişlerini engellemesi nedeniyle ölüm riski taşıdıklarını açıkladı.

AFP tarihinde bir ilk! Gazeteciler Gazze'de açlıktan ölmek üzere... - 1. Resim

"ARTIK YÜRÜYECEK GÜCÜM YOK"

Açıklamada, “1944’te AFP’nin kuruluşundan bu yana çatışmalarda gazeteci kayıplarımız oldu, yaralananlar ve esir düşenler oldu. Ancak hiçbirimiz bir meslektaşımızın açlıktan ölmesini izlemek zorunda kalmadık” ifadelerine yer verildi. SDJ, AFP’nin Gazze’de biri muhabir, üçü foto muhabiri ve altısı video muhabiri olmak üzere toplam 10 serbest gazeteciyle çalıştığını bildirdi.

Gazetecilerden biri olan foto muhabiri Beşar Taleb’in sosyal medyada yaptığı “Artık yürüyecek gücüm yok, vücudum zayıfladı, haber yapacak halde değilim” paylaşımı da örnek olarak sunuldu. Taleb’in kardeşinin de açlıktan bayıldığı belirtildi.

AFP tarihinde bir ilk! Gazeteciler Gazze'de açlıktan ölmek üzere... - 2. Resim

SİVİLLER, GAZETECİLER VE ÇOCUKLAR AÇ BIRAKILIYOR

Dernek, gazetecilerin maaş alsalar da bölgede satın alınabilecek gıda veya su bulunmadığını, yakıt sıkıntısı nedeniyle ulaşımın neredeyse imkânsız hale geldiğini vurguladı. Araçla seyahat etmenin ise İsrail hava saldırılarına hedef olma riski taşıdığı ifade edildi.

Gazeteci Ahlam ise yaptığı açıklamada, “Her röportaj ya da haber için çadırdan çıktığımda geri dönüp dönemeyeceğimi bilmiyorum. Açlık ve susuzluk en büyük sorunlarımız” dedi.

SDJ, Gazze’deki gazetecilerin dünyayı bilgilendirme cesaretlerinin hayatta kalmalarına yetmeyebileceğini vurgulayarak, “Her an ölüm haberlerini alma ihtimalimiz var ve bu dayanılmaz” ifadelerini kullandı.

AFP tarihinde bir ilk! Gazeteciler Gazze'de açlıktan ölmek üzere... - 3. Resim

YARDIMLAR ENGELLENİYOR

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze’ye gıda, ilaç ve insani yardım girişine tamamen engel oluyor. Yardım kuruluşları bölgede insan eliyle oluşturulmuş bir kıtlığın yaşandığını ve durumun giderek ağırlaştığını bildiriyor.

7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarını sürdüren İsrail’in, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 59 binden fazla Filistinliyi öldürdüğü bildirildi. Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), geçen Kasım ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında savaş ve insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarmıştı. İsrail ayrıca Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) soykırım suçlamasıyla yargılanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / AFP

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