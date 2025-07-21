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Arap liderler açlık grevine başlıyor! 3 gün sürecek

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Arap liderler açlık grevine başlıyor! 3 gün sürecek
Açlık Grevi, İsrail, Gazze, Batı Şeria, Abluka, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gazze ve Batı Şeria’daki açlık ve abluka protesto ediliyor. İsrail’deki Arap liderler, “soykırım ve aç bırakma politikalarına” karşı 3 gün sürecek açlık grevine hazırlanıyor.

İsrail’deki Arap toplumuyla ilgilenen Yüksek Takip Komitesi, Gazze ve Batı Şeria’da devam eden abluka, açlık ve saldırılara karşı açlık grevi yapacaklarını duyurdu.

Komite tarafından yapılan yazılı açıklamada, açlık grevinin 27 Temmuz Pazar günü başlayacağı ve 3 gün süreceği belirtildi.

Siyasi, yerel ve akademik düzeyde çok sayıda ismin katılacağı belirtilen grevin, "İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’da sürdürdüğü aç bırakma ve soykırımına bir cevap" olduğu kaydedildi.

Komite açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İşgalci İsrail'in uyguladığı soykırım, aç bırakma ve zorla göç ettirme politikaları halkımızı akıl, mantık, vicdan ve insanlık dışı bir felaketin içine sürüklemiştir. Bu karar, halkımızın haklı davasına bağlılığımızın bir parçası olarak, grevin amaçlarını destekleyecek dayanışma etkinliklerinin düzenlenmesi çağrısıyla birlikte alınmıştır."

Arap liderler açlık grevine başlıyor! 3 gün sürecek - 1. Resim

"SESSİZ KALANLAR SUÇ ORTAĞI"

Açıklamada, "Karşı karşıya olduğumuz bu savaş, uluslararası düzeyde geniş kapsamlı bir komplonun parçası olarak derin bir sessizlikle karşılanmakta ve bu sessizlik suç ortaklığı anlamına gelmektedir" denildi.

Grev merkezi olarak Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentinde bulunan Yafa Arapları Dernek merkezi belirlenirken, halktan da grevi destekleyici çeşitli etkinlikler düzenlemesi çağrısında bulunuldu.

Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi de yarın için toplu açlık grevi çağrısı yaptı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Ekim 2023’ten bu yana yardım girişinin engellenmesi nedeniyle 76’sı çocuk 86 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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