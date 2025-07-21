26 ülkeden İsrail’e ortak rest! “Savaş sona ermeli!”

7 Ekim 2023’te başlayan İsrail saldırılarıyla yerle bir edilen Gazze, artık sadece bombaların değil, açlığın ve umutsuzluğun pençesinde! Aylar süren abluka, yardım konvoylarına yönelik engellemeler ve sivil halkı hedef alan uygulamalar, bölgede insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecek bir felaketi beraberinde getirdi. Dünya ise nihayet sessizliğini bozdu. Aralarında İngiltere, Fransa, Japonya, Kanada ve Avustralya’nın da bulunduğu 26 ülke, ortak bir bildiriyle İsrail’e seslendi.

Aralarında İngiltere, Fransa, Avustralya, Japonya ve Kanada gibi ülkelerin de bulunduğu 26 devlet, yayımladıkları ortak açıklamayla Gazze’deki savaşın derhal sona erdirilmesini ve İsrail'in yardım dağıtımına yönelik kısıtlamaları kaldırmasını talep etti.

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"SAVAŞ SONA ERMELİ, İNSANLIK ONURU KORUNMALI"

Ortak bildiride, “Basit ve acil bir mesajla bir araya geliyoruz: Gazze’deki savaş sona ermelidir” ifadelerine yer verilirken, İsrail’in yardım dağıtım sistemi "tehlikeli, istikrarsızlığı artıran ve Gazzelileri insanlık onurundan mahrum bırakan" bir uygulama olarak nitelendirildi.

"ATEŞKES İÇİN SİYASİ YOL DESTEKLENMELİ"

Açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin siyasi çözüm çağrısı da yinelendi:

"İsrailliler, Filistinliler ve tüm bölge için güvenlik ve kalıcı barışı sağlayacak siyasi bir yol izlenmelidir. Bu konuda daha fazla adım atmaya hazırız."

REHİNELERE DİKKAT ÇEKİLDİ

Açıklamada ayrıca, Hamas'ın 7 Ekim 2023'ten bu yana alıkoyduğu rehinelerin durumuna değinilerek, "Rehinelerin alıkonulmasını kınıyoruz ve koşulsuz olarak serbest bırakılmaları çağrısında bulunuyoruz" denildi. Bildiride, “Müzakere edilmiş bir ateşkesin, rehinelerin evlerine dönmesi için en iyi umut olduğu” vurgulandı.

İMZA ATAN ÜLKELER

Bildiride imzası bulunan ülkeler arasında Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık yer alıyor.