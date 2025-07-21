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Katil İsrail anaokulunu hedef aldı! 1 çocuk başından yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Katil İsrail anaokulunu hedef aldı! 1 çocuk başından yaralandı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Çocuk katili İsrail, Gazze şehrinde çok sayıda çocuğun eğitim gördüğü bir anaokulunun bulunduğu binaya saldırı düzenledi. Saldırıda kafasından yaralanan bir çocuk hastaneye kaldırıldı.

İsrail, Gazze Şeridi'nde acımasız saldırılarıyla uluslararası hukuku çiğnerken, son akılalmaz saldırısını bir anaokuluna yönelik gerçekleştirdi.

1 ÇOCUK BAŞINDAN YARALANDI

İsrail güçlerinin, Gazze şehrinin batısındaki El-Rimal Mahallesi'nde çok sayıda çocuğun bulunduğu bir anaokulu binasına düzenlediği saldırısında 1 çocuk başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Binanın çatısına atılan füzeyle zemin kattaki anaokulunda büyük hasar meydana gelirken, korkudan ağlayan çocuklar hızla binadan tahliye edildi.

59 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısının 58 bin 895'e, yaralı sayısının da 140 bin 980'e yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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