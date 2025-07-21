İşgalci ordusu Gazze’ye yeni kara operasyonunu başlatmaya hazırlanıyor!

İsrail ordusu Gazze’de sivillere yönelik saldırılarını aralıksız sürdürüyor. Katliamlar devam ederken, işgalci güçler yeni ve kapsamlı bir kara operasyonu başlatmak için gün sayıyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kenti ve çevresi için 21 Temmuz itibarıyla yeni tahliye uyarıları yayımladı.

Siyonist ordusunun nadiren kara operasyonu düzenlediği bu bölge, aynı zamanda insani yardım kuruluşlarının faaliyet göstermeye çalıştığı kritik alanlardan biri olarak öne çıkmakta.

GAZZE'NİN ORTA HATTI KESİLDİ, SİVİLLER EL-MEVASİ'YE YÖNLENDİRİLDİ

Tahliye çağrısı, aynı zamanda Deyr el-Belah ile güneydeki Refah ve Han Yunus şehirleri arasındaki bağlantının fiilen kesilmesi anlamına da geliyor. İsrail ordusu, Gazze’nin Akdeniz kıyısındaki El-Mevasi bölgesine yönelerek güneye ilerlenmesini tavsiye ettiğini duyurdu.

Yetkililer, Deyr el-Belah’ın kara birlikleriyle operasyon yapılmayan nadir bölgelerden biri olduğunu ancak yoğun hava saldırılarına maruz kaldığını belirtti.

HAMAS: ESİRLER İNFAZ EDİLEBİLİR

İsrail basınına göre Hamas, İsrail ordusunun kara harekâtıyla bölgeye yaklaşması durumunda ellerindeki rehineleri infaz etme tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, bölgedeki faaliyetlerin genişletildiğini ve daha önce operasyon yapılmayan alanların da kapsama alındığını açıkladı.

WFP'DEN KINAMA: YARDIM KONVOYUNA ATEŞ AÇILDI

Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'nin kuzeyine ulaşmaya çalışan 25 kamyonluk yardım konvoyuna İsrail tarafından ateş açıldığını doğruladı. Açıklamada, "Bu insanlar sadece kendilerini ve açlığın eşiğindeki ailelerini beslemek için gıdaya erişmeye çalışıyorlardı" denildi. Saldırı sonucunda can kayıpları yaşanırken çok sayıda kişi de yaralandı.

REHİNE AİLELERİNDEN HÜKÜMETE TEPKİ

İsrail’deki Rehineler Aile Forumu adlı sivil inisiyatif, ordunun tahliye çağrısını sert bir dille eleştirdi. Yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ordu komutanlarından "Gazze'nin merkezinde ne yapmayı planladıkları" yönünde açıklama istendi.

GAZZE'DE SON DURUM: İSRAİL SALDIRILARINDA 9 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan el-Mevasi bölgesinde Ebu Tuaima ailesine ait bir çadırı hedef alan İsrail güçleri, aynı aileden 5 sivili öldürdü.

BOMBARDIMANDA YARALILAR VAR

Gazze'nin kuzeyindeki Cebaliye'de bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybederken, orta kesimlerdeki Deyr el-Belah çevresinde süren bombardımanda da 2 kişi yaralandı.

BM: TAHLİYE EMİRLERİ İNSANİ KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), İsrail ordusunun Gazze'nin merkezinde yayınladığı yeni tahliye emirlerini kınadı. Açıklamada, "İsrail ordusu tarafından bugün yayınlanan toplu göç emri, Gazze Şeridi'nde insanları hayatta tutan zaten kırılgan olan hatlarına bir başka yıkıcı darbe indirdi" denildi. Son saatlerde en az 1.000 ailenin bölgeden kaçtığı bildirildi.

TEL AVİV'DE PROTESTO: SAVAŞ SONA ERSİN, REHİNELER GERİ DÖNSÜN

On binlerce kişi Tel Aviv sokaklarında yürüyerek hükümete ateşkes ve kapsamlı bir rehine anlaşması çağrısında bulundu. Göstericiler, İsrail'in savaş politikasına son verilmesini ve barış sürecinin başlamasını talep etti.

DOĞU KUDÜS'TE ZORLA EV YIKIMLARI SÜRÜYOR

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te İsrail makamları, Filistinli aileleri evlerini kendi elleriyle yıkmaya zorluyor. Jabal al-Mukaber ve Silvan mahallelerinde birkaç aile, yüksek para cezalarından kaçınmak için evlerini kendileri boşaltmak zorunda kaldı.

MISIR'DAN "ATEŞKES" MESAJI: ZORLA YERİNDEN ETMEYE KARŞIYIZ

Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty, Almanya ile Kahire’de düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazze'de yakın zamanda bir ateşkese varılmasını umduklarını belirtti. Abdelatty, Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmesine yönelik her türlü girişimi “kırmızı çizgi” olarak nitelendirdi.