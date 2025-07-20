İnsanlığı utandıran kare! Açlık silahı bir can daha aldı, 35 yaşındaki adam bir deri bir kemik öldü

Gazze'den İsrail'in uyguladığı sistematik soykırıma dur diyemeyen insanlığı utandıracak bir kare daha geldi. Yetersiz beslenme nedeniyle ölen 3 aylık Fadi en-Neccar'ın ardından Filistinli Muhammed İhsan el-Savafiri de hayatını kaybetti. 35 yaşındaki engelli Filistinlinin son görüntüleri Gazze'deki açlığın boyutunu gözler önüne serdi.

İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanmaya devam ediyor.

7 Ekim 2023'ten bu yana 56 bin 156 kişinin öldüğü, 132 bin 239 kişinin ise yaralandığı Gazze'de açlık 7'den 70'e bütün Filistinlileri kırıp geçiriyor.

ENGELLİ FİLİSTİNLİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

3 aylık Fadi en-Neccar'ın açlıktan ölmesinin ardından Filistinli Muhammed İhsan el-Savafiri de öldü.

BİR DERİ BİR KEMİK KALDI

Muhammed'in naaşı, cenaze işlemleri için El-Ehli Baptist Hastanesi'ne getirildi. 35 yaşındaki engelli Filistinlinin son görüntülerinde bir deri bir kemik kaldığı görüldü.

Muhammed İhsan el-Savafiri'nin son hali Gazze'de yaşanan açlığın boyutunu adeta resmetti.