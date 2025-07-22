Galatasaray, Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen'i kadrosuna katmak amacıyla Napoli ile anlaşmaya vardı. Nijeryalı forvetin imza töreni için geri sayım başladı. KAP açıklaması beklenirken Osimhen imza töreni tarihi, yeri ve yayın kanalı merak ediliyor.

Süper Lig'de üst üste şampiyonluk yaşayan ve beşinci yıldızı takan Galatasaray, Osimhen'i kadrosuna bağladığı öğrenildi. Sözleşme detayları gündeme gelirken Osimhen imza töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda merak ediliyor.

OSİMHEN İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferinde son noktaya gelindi. Başkan Dursun Özbek ile Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis arasındaki pazarlıklar sona erdi.

Sarı kırmızılıların neredeyse bir aydır sürdürdüğü pazarlıklarda İtalyan ekibinin bütün şartlarını kabul ettiği öğrenildi.

Resmi KAP açıklamasının yapılmasının ardından Osimhen'in 23 Temmuz Çarşamba veya en geç 24 Temmuz Perşembe günü İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve imzaların atılması bekleniyor.

OSİMHEN İMZA TÖRENİ SAAT KAÇTA, NEREDE YAPILACAK?

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleşmesi planlanıyor.Törenin saati henüz resmi olarak açıklanmadı ancak Galatasaray’ın geçmiş imza törenleri dikkate alındığında akşam saatlerinde (19.00-20.00 arası) düzenlenmesi bekleniyor.

OSİMHEN İMZA TÖRENİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Victor Osimhen'in imza töreninin GS TV ve resmi Youtube kanalından yayınlanması bekleniyor. Kulübün geçmişteki imza törenleri genellikle Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta taraftara açık şekilde düzenlenirken Osimhen’in töreninin Florya Metin Oktay Tesisleri’nde düzenleneceği sosyal medyada dolaşan iddialar arasında yer alıyor. Ancak detaylar transferin resmi olarak duyurulmasının ardından belli olacak.

OSİMHEN TRANSFER DETAYLARI

Osimhen’in serbest kalma maddesi olan 75 milyon euronun yanı sıra Galatasaray’ın şart bağlı başarı bonusu olarak 5 milyon euro daha ödeyeceği öğrenildi.

40 milyon euro peşin, 35 milyon euro taksit ve 5 milyon euro performansa bağlı bonusla toplam 80 milyon euro olan transfer sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Ayrıca bir sonraki satıştan Napoli'ye yüzde 10 pay ödeyecek ve iki yıl içinde oyuncuyu İtalyan ekiplerine satamayacak.

3+1 yıllık sözleşme imzalayacak Osimhen yaklaşık 20 milyon euro alacak. İmzalar atıldığında Türk futbol tarihinin en yüksek bedelli transferi olarak tarihe geçecek.