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Şakir Paşa Ailesi 2. sezon olacak mı, iptal mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şakir Paşa Ailesi 2. sezon olacak mı, iptal mi?
Dizi, İptal, RTÜK, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NOW TV'nin sevilen dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar 2. sezonu olup olmayacağı merak ediliyor. RTÜK cezaları, sette üst üste çıkan yangınlar ve ailenin açtığı davalar gibi olaylarla çekimleri sürekli sekteye uğrayan diziden son gelen haberler hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

Osmanlı'dan günümüze kadar gelen Şakir Paşa Ailesi'nin hikayesini anlatan dizi ilk sezonuyla NOW TV'de büyük yankı uyandırmıştı. 

ŞAKİR PAŞA AİLESİ 2. SEZON OLACAK MI?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, 15 Aralık 2024'te Now TV de yayın hayatına başlamış ve kısa sürede geniş bir izleyici kitlesi kazanmıştı. 

İlk sezondaki başarısıyla ikinci sezon onayı alan dizide zaman atlaması yaşanacağı ve yeni oyuncuların katılacağı duyurulmuştu. 

Şakir Paşa Ailesi 2. sezon olacak mı, iptal mi? - 1. Resim

Ancak son gelişmelerle hayranları üzen haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ikinci sezonu artan prodüksiyon maliyetleri nedeniyle iptal edildi. 

Dizinin ikinci sezonu için Hazal Kaya ve Eda Ece gibi isimlerin kadroya katılacağı konuşuluyordu. 

Şakir Paşa Ailesi 2. sezon olacak mı, iptal mi? - 2. Resim

ŞAKİR PAŞA AİLESİ 2. SEZON İPTAL Mİ?

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'ın ikinci sezonu resmi olarak iptal edildiği duyuruldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi artan maliyetleri nedeniyle devam etmeyeceği açıklandı.

Şakir Paşa Ailesi 2. sezon olacak mı, iptal mi? - 3. Resim

Dizinin iptal kararı sosyal medyada gündem olurken hayranlar devam etmesi için paylaşımlar yapıyor. 

İlk sezonun çekimleri sırasında yaşanan trajik olaylar, RTÜK'ün üç kez yayın durdurma cezası ve ailenin torunlarının açtığı davalar prodüksiyonu zora sokmuştu. Buna rağmen dizi hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciler tarafından büyük beğeni toplamıştı. 

Şakir Paşa Ailesi 2. sezon olacak mı, iptal mi? - 4. Resim

ŞAKİR PAŞA AİLESİ 2. SEZONU NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Dizinin ikinci sezonu, artan prodüksiyon maliyetleri nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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