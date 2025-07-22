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Mahkeme Büro Hizmetleri bölümü ne iş yapar?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mahkeme Büro Hizmetleri bölümü ne iş yapar?
YKS, Hukuk, Lisans, DGS, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mahkeme ve Büro Hizmetleri Programı, adalet sistemine nitelikli ara elemanlar yetiştiriyor. YKS 2025 sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih süreci öncesi adaylar Mahkeme Büro Hizmetleri bölümü ne iş yapar araştırıyor.

Mahkeme Büro Hizmetleri bölümü ne iş yapar gündemde. Mahkeme Büro Hizmetleri Programı, hakim ve savcılara destek olacak nitelikli personel yetiştirmeyi amaçlıyor. 

MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ BÖLÜMÜ NE İŞ YAPAR?

Mahkeme Büro Hizmetleri Programı mezunları adliyelerde zabıt katibi, icra memuru, mübaşir, yazı işleri müdürü veya yardımcısı gibi pozisyonlarda görev alarak hakim ve savcılara destek olur.

Ayrıca, vatandaşların mahkemelere başvurularını düzenleme, dava dosyalarını hazırlama, hukuki yazışmaları yürütme, duruşma salonlarının organizasyonu ve kararların uygulanması gibi görevleri üstlenirler.

Program, teorik hukuk bilgisini pratik becerilerle birleştirerek öğrencileri doğrudan iş hayatına hazırlar. 

Noterliklerde vekaletname hazırlanması, hukuk bürolarında dosya arşivleme ve müvekkil karşılama gibi işler mezunların aldığı görevler arasında yer alıyor. 

Mahkeme Büro Hizmetleri bölümü ne iş yapar? - 1. Resim

MAHKEME VE BÜRO HİZMETLERİ BÖLÜMÜNDEN HUKUK'A GEÇİŞ OLUR MU?

Mahkeme Büro Hizmetleri Programı mezunları, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile çeşitli lisans programlarına geçiş yapma fırsatına sahip olsa da doğrudan Hukuk Fakültesi’ne geçiş mümkün değildir. 

DGS ile tercih edilebilecek lisans programları arasında Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi yer alıyor. 

Mahkeme Büro Hizmetleri bölümü ne iş yapar? - 2. Resim

MAHKEME BÜRO HİZMETLERİ BÖLÜMÜ HANGİ PUAN TÜRÜNDE?

Mahkeme Büro Hizmetleri Programı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türüyle öğrenci kabul eder. Lise veya dengi okul mezunlarının TYT’den yeterli puanı alarak programa başvurması gerekiyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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