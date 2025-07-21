2 yıllık açıköğretim bölümleri ve puanları neler?
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
2 yıllık açıköğretim programları milyonlarca adayın radarında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi gibi öncü devlet üniversiteleri tarafından sunulan açıköğretim önlisans programlarının detayları merak ediliyor. 2 yıllık açıköğretim bölümleri ve puanları neler sorusu cevap bekliyor.
Açıköğretim sisteminde yer alan bölümler, adaylara hem kariyer fırsatı hem de akademik gelişim imkanı sağlıyor. 2024 yılı itibarıyla yayınlanan taban puan ve başarı sıralamaları tercih döneminde adayların yönünü belirleyecek. Peki, 2 yıllık açıköğretim bölümleri ve puanları neler?
2 YILLIK AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ VE PUANLARI
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Sıralama
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1000
1000
1000
1000
|1001
1005
1018
1022
|327,70011
338,01363
310,42973
257,20819
|580.789
510.267
693.482
710.418
|İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|İlahiyat (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|500
500
500
—
|512
511
511
—
|307,57139
301,43655
290,85195
—
|788.416
865.475
904.699
—
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|2800
2800
2800
—
|2864
2867
2868
—
|299,27252
304,5424
270,41572
—
|891.971
829.602
1.177.013
1.232.161
|Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Spor Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|100
250
250
—
|103
257
257
—
|293,38556
272,57903
262,45952
—
|970.265
1.251.961
1.299.408
—
|İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|3500
2200
2200
2300
|3585
2248
2253
2358
|291,42667
303,96703
271,34425
216,76987
|997.154
836.183
1.163.398
1.206.424
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|2000
600
600
600
|2038
609
607
614
|289,74315
344,43308
324,96955
252,51914
|1.020.708
462.687
565.285
764.075
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1200
1200
1200
1200
|1226
1228
1228
1229
|286,57759
296,90022
283,86376
240,76077
|1.065.736
920.274
991.319
902.838
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1200
1200
1200
1200
|1229
1225
1224
1228
|286,49943
297,91526
290,24991
243,90832
|1.066.853
907.787
911.900
866.036
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|800
800
800
800
|807
804
815
820
|284,47326
281,92813
279,42451
229,29789
|1.096.054
1.117.200
1.049.878
1.040.105
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|600
600
600
600
|615
612
614
615
|284,29892
283,64222
274,09066
215,85175
|1.099.052
1.093.701
1.123.661
1.218.695
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|200
200
200
200
|205
205
205
205
|282,28168
294,99465
266,7249
213,93089
|1.128.844
943.922
1.232.753
1.245.126
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Spor Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|500
500
500
500
|511
513
512
512
|282,06835
280,7443
274,04275
227,57883
|1.132.041
1.133.892
1.124.337
1.062.108
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1500
1000
1000
1000
|1536
1023
1025
1025
|279,12676
278,76792
261,9143
208,40383
|1.175.953
1.161.931
1.308.101
1.324.893
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Tarım Teknolojisi (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|600
600
600
600
|613
613
614
615
|278,07998
278,98021
273,96101
222,69315
|1.192.140
1.158.992
1.125.563
1.126.976
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|400
400
400
400
|408
409
410
410
|277,64698
280,38551
274,44348
221,50921
|1.198.767
1.138.876
1.118.626
1.143.186
|İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|600
450
450
450
|615
462
462
462
|277,56063
274,03436
252,60688
195,78436
|1.200.174
1.230.293
1.465.760
1.515.400
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|3000
2800
2800
2800
|3074
2866
2861
2867
|277,50165
288,56744
283,9299
233,02218
|1.201.055
1.027.024
990.448
993.928
|İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|2000
500
500
—
|2048
511
507
—
|277,32234
336,59853
309,7669
—
|1.203.612
521.124
699.958
—
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|700
700
700
—
|718
714
718
—
|275,14655
268,11488
252,83044
—
|1.237.490
1.319.511
1.461.734
1.536.377
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1600
1600
1600
—
|1640
1640
1640
—
|273,65556
281,88729
264,49816
—
|1.260.518
1.117.778
1.267.057
1.189.233
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|2000
1900
1900
1900
|2050
1947
1948
1948
|273,59795
266,0432
249,04144
194,85357
|1.261.463
1.351.646
1.530.294
1.527.657
|İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1000
500
500
—
|1024
511
513
—
|272,81779
302,9116
281,79166
—
|1.273.556
848.249
1.018.183
—
|İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1000
2000
2000
2000
|1024
2050
2048
2050
|271,3047
267,83368
264,52816
209,0355
|1.297.676
1.323.881
1.266.626
1.315.431
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1300
1100
1100
1100
|1331
1126
1126
1128
|271,20773
276,15531
271,70805
220,05708
|1.299.223
1.199.462
1.158.069
1.162.616
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|300
300
300
300
|308
308
308
308
|269,5985
275,41167
274,7652
225,06965
|1.324.300
1.210.001
1.114.001
1.095.232
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Lojistik (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|900
850
850
850
|921
870
872
872
|268,93391
271,81963
268,63963
217,10611
|1.335.754
1.263.244
1.203.678
1.201.971
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Aşçılık (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1800
1500
1500
1500
|1838
1532
1538
1538
|268,62117
277,66361
272,69401
217,11015
|1.340.662
1.177.885
1.143.830
1.201.924
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1700
1700
1700
1700
|1742
1741
1740
1743
|268,58423
274,8809
270,1983
225,72292
|1.341.311
1.217.733
1.180.223
1.086.478
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|500
400
400
400
|513
410
409
410
|268,37313
277,73693
267,61709
213,36161
|1.344.897
1.176.806
1.219.159
1.253.273
|İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|İşletme Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|500
—
—
—
|511
—
—
—
|268,04181
—
—
—
|1.350.206
—
—
—
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Spor Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|500
600
600
—
|511
614
615
—
|266,92695
260,81652
255,60787
—
|1.368.106
1.434.045
1.413.431
1.366.041
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|300
300
300
—
|307
308
308
—
|266,25908
270,28687
258,20559
—
|1.378.832
1.286.454
1.369.218
1.422.799
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Yerel Yönetimler (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|400
400
400
400
|409
409
410
410
|266,16147
266,91021
263,7562
212,34716
|1.380.428
1.338.185
1.278.781
1.267.391
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|300
300
300
—
|308
308
308
—
|265,86588
267,50299
263,37783
—
|1.385.313
1.328.946
1.284.755
1.426.441
|İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1000
1000
1000
1000
|1024
1025
1024
1025
|264,54699
268,16924
263,60132
214,88104
|1.406.612
1.318.679
1.281.203
1.232.043
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1500
1450
1450
1450
|1534
1486
1487
1487
|264,32108
267,96508
262,50437
212,44744
|1.410.453
1.321.844
1.298.678
1.266.001
|İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|3000
3000
3000
3000
|3075
3073
3074
3075
|263,48292
267,94643
267,2246
212,74529
|1.423.996
1.322.105
1.225.077
1.261.739
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|500
400
400
—
|511
407
410
—
|261,57377
266,21922
259,28532
—
|1.455.604
1.348.986
1.351.259
1.379.869
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|2000
1400
1400
1400
|2048
1435
1434
1435
|261,5434
268,36693
262,35492
211,34929
|1.456.151
1.315.711
1.301.104
1.281.496
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|300
300
300
300
|308
308
308
308
|260,29875
261,72645
262,47256
206,59887
|1.472.255
1.419.421
1.299.201
1.352.131
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|800
800
800
—
|820
819
820
—
|259,83052
262,04808
256,28634
—
|1.484.787
1.414.340
1.401.679
1.494.921
|Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1000
1000
1000
—
|1025
1025
1025
—
|259,76335
262,01443
253,86084
—
|1.485.928
1.414.873
1.443.552
—
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|İşletme Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1500
1400
1400
1400
|1537
1433
1434
1435
|258,58595
264,81841
263,71673
214,57803
|1.505.622
1.370.581
1.279.394
1.236.119
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|400
400
400
400
|409
410
410
410
|258,14561
261,93131
263,71236
212,20081
|1.513.040
1.416.201
1.279.443
1.269.444
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|5000
5000
5000
—
|5124
5121
5125
—
|258,12107
260,28056
259,26649
—
|1.513.428
1.442.788
1.351.596
1.430.646
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|3500
3550
3550
—
|3587
3638
3639
—
|256,80766
262,51171
258,11697
—
|1.535.810
1.407.041
1.370.672
1.433.499
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|3500
1300
1300
—
|3588
1331
1332
—
|256,35316
299,21961
279,82615
—
|1.543.572
891.876
1.044.357
1.115.898
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Emlak Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1000
450
450
450
|1024
462
460
462
|256,28993
279,74742
271,43604
218,73489
|1.543.576
1.148.030
1.162.075
1.180.295
|İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Grafik Tasarımı (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|2000
800
800
800
|2049
818
819
820
|256,01068
293,3647
281,33971
218,70922
|1.549.436
964.424
1.024.198
1.180.637
|İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|400
300
300
300
|410
308
308
308
|255,72967
260,19834
257,49154
198,75731
|1.554.262
1.444.087
1.381.169
1.472.375
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1500
1500
1500
—
|1537
1537
1537
—
|255,54492
259,67767
254,54685
—
|1.557.368
1.452.573
1.431.793
1.392.859
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Lojistik (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|900
850
850
—
|922
872
871
—
|254,97083
257,78903
254,13681
—
|1.567.196
1.483.437
1.438.827
1.492.748
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1700
1700
1700
1700
|1743
1743
1742
1743
|254,74762
255,01332
248,29426
192,57199
|1.571.037
1.529.354
1.544.152
1.555.818
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1000
900
900
—
|1022
923
923
—
|254,60415
259,49867
253,6344
—
|1.573.544
1.455.521
1.447.657
1.478.269
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Dış Ticaret (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|2000
900
900
900
|2049
921
922
922
|254,57487
276,38057
269,58147
215,74898
|1.574.039
1.196.305
1.189.432
1.220.113
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Emlak Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|400
400
400
—
|409
410
410
—
|253,5104
266,69318
255,42194
—
|1.592.047
1.341.662
1.416.653
1.483.025
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Yerel Yönetimler (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|400
400
400
—
|410
410
410
—
|253,02556
254,49007
251,49813
—
|1.600.435
1.538.276
1.485.506
1.515.138
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1200
1200
1200
—
|1230
1230
1229
—
|252,34009
255,26333
249,93933
—
|1.612.218
1.525.222
1.513.875
1.564.790
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|3400
3400
3400
3400
|3484
3485
3485
3485
|251,93222
257,18174
255,32208
198,39741
|1.619.188
1.493.465
1.418.321
1.477.686
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Dış Ticaret (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|700
600
600
—
|718
614
615
—
|251,86193
261,93211
255,18357
—
|1.620.020
1.416.186
1.420.673
1.484.894
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1000
—
—
—
|1024
—
—
—
|251,44251
—
—
—
|1.627.615
—
—
—
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|İşletme Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1200
1100
1100
—
|1230
1128
1128
—
|251,182
255,67744
252,77695
—
|1.632.124
1.518.301
1.462.685
1.508.705
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|5000
5700
5700
5700
|5124
5841
5842
5843
|250,71767
255,87242
255,58948
199,38987
|1.640.177
1.514.978
1.413.752
1.462.697
|İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|2000
1000
1000
1000
|2050
1024
1025
1025
|250,14165
264,58006
258,05545
199,42609
|1.650.187
1.374.387
1.371.683
1.462.160
|İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|3000
2000
2000
2000
|3074
2050
2050
2050
|249,33802
256,08423
251,32635
193,54434
|1.664.207
1.511.391
1.488.588
1.544.409
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1000
600
600
600
|1025
615
615
615
|248,64338
260,34033
260,1591
206,22679
|1.676.233
1.441.797
1.336.816
1.357.768
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|2500
2600
2600
—
|2563
2665
2663
—
|248,33556
254,14972
251,93467
—
|1.681.619
1.543.980
1.477.738
1.542.092
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1000
650
650
650
|1025
667
667
667
|248,0702
265,06505
261,00729
206,53361
|1.686.272
1.366.742
1.322.904
1.353.122
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|3000
2550
2550
2550
|3074
2612
2614
2614
|247,55752
252,70285
252,88637
199,96977
|1.695.370
1.568.534
1.460.824
1.453.767
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|3000
2000
1200
1200
|3075
2043
1229
1230
|247,44876
281,90791
281,91687
230,00779
|1.697.274
1.117.477
1.016.547
1.031.151
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1500
1300
1300
—
|1537
1332
1333
—
|247,2123
251,24246
248,73228
—
|1.701.349
1.593.385
1.535.990
1.548.710
|İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|3000
2200
2200
2200
|3075
2255
2255
2255
|246,46488
255,15545
254,00937
197,08666
|1.714.564
1.527.013
1.440.991
1.497.110
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Reklamcılık (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|500
400
400
—
|513
410
410
—
|246,21847
251,13681
249,29387
—
|1.718.564
1.595.161
1.525.648
1.559.166
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|500
500
500
—
|513
513
513
—
|245,93036
252,35891
249,17362
—
|1.723.943
1.574.327
1.527.832
1.560.810
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|2500
2500
2500
—
|2563
2563
2563
—
|245,08103
246,31879
248,26751
—
|1.738.841
1.678.172
1.544.682
Dolmadı
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Medya ve İletişim (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1000
500
500
500
|1025
513
512
513
|244,67521
263,36058
261,11624
206,54404
|1.746.050
1.393.557
1.321.132
1.352.943
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1300
1100
1100
1100
|1333
1128
1128
1128
|244,53368
260,90322
255,87515
199,9115
|1.748.551
1.432.668
1.408.725
1.454.605
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|600
500
500
—
|615
513
513
—
|244,3322
252,91004
249,71722
—
|1.752.200
1.564.994
1.517.932
1.563.345
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|14500
14500
14500
14500
|14862
14860
14862
12112
|243,64507
243,33587
249,91497
167,62598
|1.764.307
1.731.043
1.514.301
Dolmadı
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Ev İdaresi (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1500
1000
1000
1000
|1536
1025
1025
1025
|243,64499
248,89867
248,81599
192,48854
|1.764.309
1.633.502
1.534.486
1.556.757
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1000
500
500
500
|1025
513
513
513
|242,94036
260,94419
258,28109
204,46048
|1.776.960
1.432.008
1.367.950
1.384.844
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Bilgi Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1000
400
400
—
|1025
410
410
—
|242,14894
257,9049
253,88579
—
|1.790.948
1.481.493
1.443.125
1.547.996
|Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Bilgi Yönetimi (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|1000
250
250
—
|1025
256
257
—
|240,08595
264,73502
257,00326
—
|1.827.943
1.371.874
1.389.365
—
|Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|3000
2000
—
—
|3074
2050
—
—
|239,56373
255,61809
—
—
|1.837.234
1.519.259
—
—
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|3000
2000
—
—
|3075
2050
—
—
|238,47815
253,02859
—
—
|1.856.819
1.562.980
—
—
|İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|4000
2000
—
—
|4100
2048
—
—
|237,93522
267,08667
—
—
|1.866.665
1.335.307
—
—
|Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)
|Marka İletişimi (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|2000
450
450
450
|2050
462
462
462
|237,64775
257,13636
256,96936
200,75265
|1.871.814
1.494.203
1.389.942
1.441.774
|İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)
|Marka İletişimi (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|2000
800
800
800
|2050
820
820
820
|236,99901
254,3013
252,87255
192,09315
|1.883.463
1.541.374
1.461.059
1.561.061
|Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)
|Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim)
|TYT
|2024
2023
2022
2021
|3000
500
500
—
|3075
513
513
—
|233,35528
253,10616
250,58472
—
|1.949.942
1.561.636
1.502.076
1.553.561
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan