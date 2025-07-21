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Haberler > Haberler > 2 yıllık açıköğretim bölümleri ve puanları neler?

2 yıllık açıköğretim bölümleri ve puanları neler?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
2 yıllık açıköğretim bölümleri ve puanları neler?
Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, TYT, Önlisans, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2 yıllık açıköğretim programları milyonlarca adayın radarında yer alıyor. Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi gibi öncü devlet üniversiteleri tarafından sunulan açıköğretim önlisans programlarının detayları merak ediliyor. 2 yıllık açıköğretim bölümleri ve puanları neler sorusu cevap bekliyor.

Açıköğretim sisteminde yer alan bölümler, adaylara hem kariyer fırsatı hem de akademik gelişim imkanı sağlıyor. 2024 yılı itibarıyla yayınlanan taban puan ve başarı sıralamaları tercih döneminde adayların yönünü belirleyecek. Peki, 2 yıllık açıköğretim bölümleri ve puanları neler?

2 yıllık açıköğretim bölümleri ve puanları neler? - 1. Resim

2 YILLIK AÇIKÖĞRETİM BÖLÜMLERİ VE PUANLARI 

Üniversite AdıBölümPuan
Türü		YılKont.Yer.Taban
Puan		Sıralama
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1000
1000
1000
1000		1001
1005
1018
1022		327,70011
338,01363
310,42973
257,20819		580.789
510.267
693.482
710.418
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)İlahiyat (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		500
500
500
512
511
511
307,57139
301,43655
290,85195
788.416
865.475
904.699
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		2800
2800
2800
2864
2867
2868
299,27252
304,5424
270,41572
891.971
829.602
1.177.013
1.232.161
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)Spor Yönetimi (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		100
250
250
103
257
257
293,38556
272,57903
262,45952
970.265
1.251.961
1.299.408
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		3500
2200
2200
2300		3585
2248
2253
2358		291,42667
303,96703
271,34425
216,76987		997.154
836.183
1.163.398
1.206.424
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		2000
600
600
600		2038
609
607
614		289,74315
344,43308
324,96955
252,51914		1.020.708
462.687
565.285
764.075
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1200
1200
1200
1200		1226
1228
1228
1229		286,57759
296,90022
283,86376
240,76077		1.065.736
920.274
991.319
902.838
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1200
1200
1200
1200		1229
1225
1224
1228		286,49943
297,91526
290,24991
243,90832		1.066.853
907.787
911.900
866.036
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		800
800
800
800		807
804
815
820		284,47326
281,92813
279,42451
229,29789		1.096.054
1.117.200
1.049.878
1.040.105
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		600
600
600
600		615
612
614
615		284,29892
283,64222
274,09066
215,85175		1.099.052
1.093.701
1.123.661
1.218.695
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		200
200
200
200		205
205
205
205		282,28168
294,99465
266,7249
213,93089		1.128.844
943.922
1.232.753
1.245.126
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Spor Yönetimi (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		500
500
500
500		511
513
512
512		282,06835
280,7443
274,04275
227,57883		1.132.041
1.133.892
1.124.337
1.062.108
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1500
1000
1000
1000		1536
1023
1025
1025		279,12676
278,76792
261,9143
208,40383		1.175.953
1.161.931
1.308.101
1.324.893
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Tarım Teknolojisi (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		600
600
600
600		613
613
614
615		278,07998
278,98021
273,96101
222,69315		1.192.140
1.158.992
1.125.563
1.126.976
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		400
400
400
400		408
409
410
410		277,64698
280,38551
274,44348
221,50921		1.198.767
1.138.876
1.118.626
1.143.186
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		600
450
450
450		615
462
462
462		277,56063
274,03436
252,60688
195,78436		1.200.174
1.230.293
1.465.760
1.515.400
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		3000
2800
2800
2800		3074
2866
2861
2867		277,50165
288,56744
283,9299
233,02218		1.201.055
1.027.024
990.448
993.928
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		2000
500
500
2048
511
507
277,32234
336,59853
309,7669
1.203.612
521.124
699.958
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		700
700
700
718
714
718
275,14655
268,11488
252,83044
1.237.490
1.319.511
1.461.734
1.536.377
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1600
1600
1600
1640
1640
1640
273,65556
281,88729
264,49816
1.260.518
1.117.778
1.267.057
1.189.233
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Yaşlı Bakımı (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		2000
1900
1900
1900		2050
1947
1948
1948		273,59795
266,0432
249,04144
194,85357		1.261.463
1.351.646
1.530.294
1.527.657
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1000
500
500
1024
511
513
272,81779
302,9116
281,79166
1.273.556
848.249
1.018.183
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1000
2000
2000
2000		1024
2050
2048
2050		271,3047
267,83368
264,52816
209,0355		1.297.676
1.323.881
1.266.626
1.315.431
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1300
1100
1100
1100		1331
1126
1126
1128		271,20773
276,15531
271,70805
220,05708		1.299.223
1.199.462
1.158.069
1.162.616
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)İlahiyat (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		300
300
300
300		308
308
308
308		269,5985
275,41167
274,7652
225,06965		1.324.300
1.210.001
1.114.001
1.095.232
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Lojistik (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		900
850
850
850		921
870
872
872		268,93391
271,81963
268,63963
217,10611		1.335.754
1.263.244
1.203.678
1.201.971
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Aşçılık (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1800
1500
1500
1500		1838
1532
1538
1538		268,62117
277,66361
272,69401
217,11015		1.340.662
1.177.885
1.143.830
1.201.924
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1700
1700
1700
1700		1742
1741
1740
1743		268,58423
274,8809
270,1983
225,72292		1.341.311
1.217.733
1.180.223
1.086.478
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		500
400
400
400		513
410
409
410		268,37313
277,73693
267,61709
213,36161		1.344.897
1.176.806
1.219.159
1.253.273
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)İşletme Yönetimi (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		500


511


268,04181


1.350.206


Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Spor Yönetimi (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		500
600
600
511
614
615
266,92695
260,81652
255,60787
1.368.106
1.434.045
1.413.431
1.366.041
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		300
300
300
307
308
308
266,25908
270,28687
258,20559
1.378.832
1.286.454
1.369.218
1.422.799
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Yerel Yönetimler (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		400
400
400
400		409
409
410
410		266,16147
266,91021
263,7562
212,34716		1.380.428
1.338.185
1.278.781
1.267.391
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		300
300
300
308
308
308
265,86588
267,50299
263,37783
1.385.313
1.328.946
1.284.755
1.426.441
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1000
1000
1000
1000		1024
1025
1024
1025		264,54699
268,16924
263,60132
214,88104		1.406.612
1.318.679
1.281.203
1.232.043
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1500
1450
1450
1450		1534
1486
1487
1487		264,32108
267,96508
262,50437
212,44744		1.410.453
1.321.844
1.298.678
1.266.001
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		3000
3000
3000
3000		3075
3073
3074
3075		263,48292
267,94643
267,2246
212,74529		1.423.996
1.322.105
1.225.077
1.261.739
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		500
400
400
511
407
410
261,57377
266,21922
259,28532
1.455.604
1.348.986
1.351.259
1.379.869
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		2000
1400
1400
1400		2048
1435
1434
1435		261,5434
268,36693
262,35492
211,34929		1.456.151
1.315.711
1.301.104
1.281.496
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		300
300
300
300		308
308
308
308		260,29875
261,72645
262,47256
206,59887		1.472.255
1.419.421
1.299.201
1.352.131
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		800
800
800
820
819
820
259,83052
262,04808
256,28634
1.484.787
1.414.340
1.401.679
1.494.921
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1000
1000
1000
1025
1025
1025
259,76335
262,01443
253,86084
1.485.928
1.414.873
1.443.552
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)İşletme Yönetimi (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1500
1400
1400
1400		1537
1433
1434
1435		258,58595
264,81841
263,71673
214,57803		1.505.622
1.370.581
1.279.394
1.236.119
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		400
400
400
400		409
410
410
410		258,14561
261,93131
263,71236
212,20081		1.513.040
1.416.201
1.279.443
1.269.444
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		5000
5000
5000
5124
5121
5125
258,12107
260,28056
259,26649
1.513.428
1.442.788
1.351.596
1.430.646
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		3500
3550
3550
3587
3638
3639
256,80766
262,51171
258,11697
1.535.810
1.407.041
1.370.672
1.433.499
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		3500
1300
1300
3588
1331
1332
256,35316
299,21961
279,82615
1.543.572
891.876
1.044.357
1.115.898
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Emlak Yönetimi (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1000
450
450
450		1024
462
460
462		256,28993
279,74742
271,43604
218,73489		1.543.576
1.148.030
1.162.075
1.180.295
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)Grafik Tasarımı (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		2000
800
800
800		2049
818
819
820		256,01068
293,3647
281,33971
218,70922		1.549.436
964.424
1.024.198
1.180.637
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		400
300
300
300		410
308
308
308		255,72967
260,19834
257,49154
198,75731		1.554.262
1.444.087
1.381.169
1.472.375
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1500
1500
1500
1537
1537
1537
255,54492
259,67767
254,54685
1.557.368
1.452.573
1.431.793
1.392.859
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Lojistik (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		900
850
850
922
872
871
254,97083
257,78903
254,13681
1.567.196
1.483.437
1.438.827
1.492.748
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1700
1700
1700
1700		1743
1743
1742
1743		254,74762
255,01332
248,29426
192,57199		1.571.037
1.529.354
1.544.152
1.555.818
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1000
900
900
1022
923
923
254,60415
259,49867
253,6344
1.573.544
1.455.521
1.447.657
1.478.269
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Dış Ticaret (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		2000
900
900
900		2049
921
922
922		254,57487
276,38057
269,58147
215,74898		1.574.039
1.196.305
1.189.432
1.220.113
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Emlak Yönetimi (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		400
400
400
409
410
410
253,5104
266,69318
255,42194
1.592.047
1.341.662
1.416.653
1.483.025
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Yerel Yönetimler (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		400
400
400
410
410
410
253,02556
254,49007
251,49813
1.600.435
1.538.276
1.485.506
1.515.138
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1200
1200
1200
1230
1230
1229
252,34009
255,26333
249,93933
1.612.218
1.525.222
1.513.875
1.564.790
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		3400
3400
3400
3400		3484
3485
3485
3485		251,93222
257,18174
255,32208
198,39741		1.619.188
1.493.465
1.418.321
1.477.686
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Dış Ticaret (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		700
600
600
718
614
615
251,86193
261,93211
255,18357
1.620.020
1.416.186
1.420.673
1.484.894
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1000


1024


251,44251


1.627.615


Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)İşletme Yönetimi (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1200
1100
1100
1230
1128
1128
251,182
255,67744
252,77695
1.632.124
1.518.301
1.462.685
1.508.705
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		5000
5700
5700
5700		5124
5841
5842
5843		250,71767
255,87242
255,58948
199,38987		1.640.177
1.514.978
1.413.752
1.462.697
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		2000
1000
1000
1000		2050
1024
1025
1025		250,14165
264,58006
258,05545
199,42609		1.650.187
1.374.387
1.371.683
1.462.160
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		3000
2000
2000
2000		3074
2050
2050
2050		249,33802
256,08423
251,32635
193,54434		1.664.207
1.511.391
1.488.588
1.544.409
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1000
600
600
600		1025
615
615
615		248,64338
260,34033
260,1591
206,22679		1.676.233
1.441.797
1.336.816
1.357.768
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		2500
2600
2600
2563
2665
2663
248,33556
254,14972
251,93467
1.681.619
1.543.980
1.477.738
1.542.092
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1000
650
650
650		1025
667
667
667		248,0702
265,06505
261,00729
206,53361		1.686.272
1.366.742
1.322.904
1.353.122
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		3000
2550
2550
2550		3074
2612
2614
2614		247,55752
252,70285
252,88637
199,96977		1.695.370
1.568.534
1.460.824
1.453.767
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		3000
2000
1200
1200		3075
2043
1229
1230		247,44876
281,90791
281,91687
230,00779		1.697.274
1.117.477
1.016.547
1.031.151
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1500
1300
1300
1537
1332
1333
247,2123
251,24246
248,73228
1.701.349
1.593.385
1.535.990
1.548.710
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)Sosyal Hizmetler (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		3000
2200
2200
2200		3075
2255
2255
2255		246,46488
255,15545
254,00937
197,08666		1.714.564
1.527.013
1.440.991
1.497.110
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Reklamcılık (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		500
400
400
513
410
410
246,21847
251,13681
249,29387
1.718.564
1.595.161
1.525.648
1.559.166
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		500
500
500
513
513
513
245,93036
252,35891
249,17362
1.723.943
1.574.327
1.527.832
1.560.810
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		2500
2500
2500
2563
2563
2563
245,08103
246,31879
248,26751
1.738.841
1.678.172
1.544.682
Dolmadı
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Medya ve İletişim (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1000
500
500
500		1025
513
512
513		244,67521
263,36058
261,11624
206,54404		1.746.050
1.393.557
1.321.132
1.352.943
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1300
1100
1100
1100		1333
1128
1128
1128		244,53368
260,90322
255,87515
199,9115		1.748.551
1.432.668
1.408.725
1.454.605
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		600
500
500
615
513
513
244,3322
252,91004
249,71722
1.752.200
1.564.994
1.517.932
1.563.345
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		14500
14500
14500
14500		14862
14860
14862
12112		243,64507
243,33587
249,91497
167,62598		1.764.307
1.731.043
1.514.301
Dolmadı
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Ev İdaresi (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1500
1000
1000
1000		1536
1025
1025
1025		243,64499
248,89867
248,81599
192,48854		1.764.309
1.633.502
1.534.486
1.556.757
Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1000
500
500
500		1025
513
513
513		242,94036
260,94419
258,28109
204,46048		1.776.960
1.432.008
1.367.950
1.384.844
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Bilgi Yönetimi (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1000
400
400
1025
410
410
242,14894
257,9049
253,88579
1.790.948
1.481.493
1.443.125
1.547.996
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)Bilgi Yönetimi (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		1000
250
250
1025
256
257
240,08595
264,73502
257,00326
1.827.943
1.371.874
1.389.365
Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		3000
2000

3074
2050

239,56373
255,61809

1.837.234
1.519.259

Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		3000
2000

3075
2050

238,47815
253,02859

1.856.819
1.562.980

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		4000
2000

4100
2048

237,93522
267,08667

1.866.665
1.335.307

Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Fakültesi (Eskişehir) (Devlet)Marka İletişimi (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		2000
450
450
450		2050
462
462
462		237,64775
257,13636
256,96936
200,75265		1.871.814
1.494.203
1.389.942
1.441.774
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (Devlet)Marka İletişimi (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		2000
800
800
800		2050
820
820
820		236,99901
254,3013
252,87255
192,09315		1.883.463
1.541.374
1.461.059
1.561.061
Atatürk Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (Erzurum) (Devlet)Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim)TYT2024
2023
2022
2021		3000
500
500
3075
513
513
233,35528
253,10616
250,58472
1.949.942
1.561.636
1.502.076
1.553.561

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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