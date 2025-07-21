Elektrik Elektronik Mühendisliği sıralama ve taban puanları belli oldu mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Temmuz 2025 12:56 - Güncelleme: 21 Temmuz 2025 12:56 - Güncelleme:

YKS, Taban Puan, Sıralama, Üniversite Tercihi, YÖK Atlas, Haber

YKS sınavının açıklanmasının ardından elektrik elektronik mühendisliği sıralaması ve taban puanları araştırmaya başladı. Sayısal puan türünde tercih edilen bölümlerden biri olan Elektrik Elektronik Mühendisliği, bu sene de yüksek puan alan öğrencilerin radarına girdi. İşte 2025 yılına ait Elektrik Elektronik Mühendisliği sıralama ve taban puanları....

Üniversite tercih dönemi, 2205 YKS sonuçlarının açıklanması üzerine gözler Elektrik Elektronik Mühendisliği sıralama ve taban puanlarına çevrildi. Elektrik Elektronik Mühendisliği sıralama ve taban puanı açısından oldukça yüksek bir bölümdür. Peki, Elektrik Elektronik Mühendisliği sıralama ve taban puanları belli oldu mu? İşte tüm detaylar... ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SIRALAMA VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU? 2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının belli olmasının ardında Elektrik Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması YÖK Atlas üzerinden yayımlandı. İşte Elektrik Elektronik Mühendisliği sıralama ve taban puanları...

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin