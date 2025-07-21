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Elektrik Elektronik Mühendisliği sıralama ve taban puanları belli oldu mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Elektrik Elektronik Mühendisliği sıralama ve taban puanları belli oldu mu?
YKS, Taban Puan, Sıralama, Üniversite Tercihi, YÖK Atlas, Haber
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YKS sınavının açıklanmasının ardından elektrik elektronik mühendisliği sıralaması ve taban puanları araştırmaya başladı. Sayısal puan türünde tercih edilen bölümlerden biri olan Elektrik Elektronik Mühendisliği, bu sene de yüksek puan alan öğrencilerin radarına girdi. İşte 2025 yılına ait Elektrik Elektronik Mühendisliği sıralama ve taban puanları....

Üniversite tercih dönemi, 2205 YKS sonuçlarının açıklanması üzerine gözler Elektrik Elektronik Mühendisliği sıralama ve taban puanlarına çevrildi.

Elektrik Elektronik Mühendisliği sıralama ve taban puanı açısından oldukça yüksek bir bölümdür. Peki, Elektrik Elektronik Mühendisliği sıralama ve taban puanları belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

Elektrik Elektronik Mühendisliği sıralama ve taban puanları belli oldu mu? - 1. Resim

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ SIRALAMA VE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

2025 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının belli olmasının ardında Elektrik Elektronik Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralaması YÖK Atlas üzerinden yayımlandı. 

İşte Elektrik Elektronik Mühendisliği sıralama ve taban puanları...

Elektrik Elektronik Mühendisliği sıralama ve taban puanları belli oldu mu? - 2. Resim

Elektrik Elektronik Mühendisliği sıralama ve taban puanları belli oldu mu? - 3. Resim

Elektrik Elektronik Mühendisliği sıralama ve taban puanları belli oldu mu? - 4. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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