Sahibinin elinden kaçan kurbanlık denize atladı! İlginç kareler ortaya çıktı

Giresun'da sahibinin elinden kaçtıktan sonra denize atlayan kurbanlık, balıkçı kulübesinde yakalandı. Hayvanın denizdeki anları ortaya ilginç kareler çıkmasına neden oldu.

Giresun'da Çıtlakkale Mahallesi Fatih Camisi mevkisinde kamyonetin kasasından indirildiği sırada sahibinin elinden kaçan büyükbaş kurbanlık, bir süre sonra Karadeniz Sahil Yolu'na çıktı.

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20 DAKİKA DENİZDE KALDI

Yolda bir süre de trafiğin ters istikametine ilerleyen kurbanlık, daha sonra Kumyalı Balıkçı Barınağı'ndan denize atladı. Yaklaşık 20 dakika suda kalan kurbanlık, karaya çıkarak barınaktaki bir balıkçı kulübesine girdi.

İĞNEYLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Kulübenin kapıları kapatılarak içeride tutulan kurbanlık, ihbar üzerine balıkçı barınağına yönlendirilen belediye ekiplerince uyuşturucu iğneyle sakinleştirildi.

Sahibi tarafından kamyonetin kasasına bindirilen kurbanlık, barınaktan götürüldü.