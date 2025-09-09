Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsveç'te Sağlık Bakanı toplantıda bayıldı! O anlar kamerada

İsveç'te Sağlık Bakanı toplantıda bayıldı! O anlar kamerada

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, düzenlenen bir basın toplantısı esnasında fenalaşarak bayıldı. Kısa bir süre sonra toplantı salonuna geri dönerek kan şekerinin düştüğünü belirten Lann, "Sıradan bir salı olmadı." yorumunu yaptı.

İsveç Sağlık Bakanı Elisabet Lann, İsveç'in başkenti Stockholm'de eski Sağlık Bakanı'ndan görevi devralması dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında fenalaştı.

KÜRSÜYLE BİRLİKTE DEVRİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan videoda, Lann'ın söz almasının hemen ardından fenalaştığı, ardından bayıldığı görülüyor. Lann'ın kürsünün üzerinden yüzüstü düştüğü de görüntülerde yer aldı.

Sağlık Bakanı Lann, kısa bir süre sonra toplantı salonuna geri dönerek ulusal basına kan şekerinin düştüğünü belirtti ve "Sıradan bir salı olmadı." yorumunu yaptı.

Öte yandan basın toplantısında Lann'ın yanında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Sosyal İlişkiler Bakanı Jakob Forssmed ve Enerji ve Endüstri Bakanı Ebba Busch bulunuyordu.

28 Ekim yarım gün mü, 29 Ekim resmi tatil mi?
