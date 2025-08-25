İsveç’te güvenlik fiyaskosu! Türkiye dosyaları havalimanı tuvaletinde unutuldu

İsveç Başbakanı'nın Türkiye ile yapılan NATO görüşmeleri sonrası Stockholm Arlanda Havalimanı’nda unutulan dosya ülke gündemine oturdu.

Belgeler, havaalanı tuvaletinde temizlik görevlisi tarafından bulundu.

GİZLİ GÖRÜŞMELERİN ARDINDAN...

İsveç’in NATO üyelik süreci sırasında yapılan diplomatik görüşmeler, yalnızca sınırlı bir heyetle yürütülmüştü.

Görüşmelerde Türkiye ile ele alınan başlıkların detayları kamuoyuna açıklanmamıştı. İsveç’in başvurusunun onaylanması için yaklaşık bir yıl süren süreç boyunca yürütülen temaslar kapalı kapılar ardında gerçekleşti.

BAŞBAKANIN ZİYARETİ SONRASI KRİZ

İsveç gazetesi Dagens Nyheter’in(DN) haberine göre, Kasım 2022’de Başbakan Ulf Kristersson’un Türkiye’ye yaptığı ziyaretten sonra, Stockholm Arlanda Havalimanı’nda hükümete ait resmi bir dosya kayboldu.

Belgelerin, İsveç'in NATO'ya katılım süreci kapsamında Türkiye ile yapılan görüşmelere ait olduğu öne sürüldü.

BELGELER TUVALETTE BULUNDU

Başbakanlık Basın Servisi, klasörün bir çalışan tarafından unutulduğunu doğruladı:

“Başbakanın Türkiye ziyaretinin ardından, Hükümet basın servisi çalışanlarından biri Arlanda Havalimanı'nda bir dosya unuttu ve dosya havaalanı personeli tarafından bulundu” diyen basın servisi, e-postada şunları ekledi:

“Klasörün güvenlik sınıflandırmasına tabi bilgiler içermediği değerlendirildi. Bu nedenle, herhangi bir hasar değerlendirmesi yapılmadı ve olay Güvenlik Polisi'ne bildirilmedi.”

Dosya, havaalanı terminalindeki bir tuvalette temizlik görevlisi tarafından bulundu. Güvenlik değerlendirmesi sonucunda belgelerin gizli sınıfta olmadığı ve herhangi bir zarar değerlendirmesi yapılmadığı açıklandı.

HASSAS BİLGİLER SIZDI MI?

Dagens Nyheter’in kaynaklarına göre, dosyada dışişleri gizliliği kapsamında değerlendirilebilecek bilgiler de yer alıyordu. Klasörün içeriğinde konuşma notları ve diplomatik belgeler bulunduğu ancak hassas istihbarat bilgilerinin yer almadığı ifade edildi.

GÜVENLİK ZİNCİRİ

Belgelerin bulunmasının ardından, görevli personelin güvenlik birimine durumu bildirdiği öğrenildi. Ayrıca, personelin seyahat sonrası taksi yerine toplu taşıma kullanmaya zorlanması da tartışma konusu oldu. Söz konusu klasör, bu süreçte terminalde unutuldu.

YENİ DANIŞMANIN PEŞ PEŞE GÜVENLİK HATALARI

Başbakan Kristersson’un ziyaretinden günler sonra ulusal güvenlik danışmanı olarak atanan Henrik Landerholm’un da görevinin ilk altı ayında üç ayrı güvenlik ihlali gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Cep telefonu, not defteri ve belgeler unutan Landerholm, geçtiğimiz günlerde gizli belgeleri ihmal ettiği gerekçesiyle mahkemeye çıktı.