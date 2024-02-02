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    • Erdoğan'dan NATO onayının ardından İsveç ile ilk temas

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Erdoğan&#039;dan NATO onayının ardından İsveç ile ilk temas
    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç, NATO, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO üyeliğine onay verilen İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, terörle mücadele konusunda İsveç'in yükümlülükleri ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

    NATO ONAYININ ARDINDAN KRİTİK GÖRÜŞME

    İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

    "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsveç'in NATO üyelik süreci, terörle mücadele, Türkiye-İsveç ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

    ERDOĞAN: YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ YERİNE GETİRECEĞİNİZE İNANIYORUM

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin NATO'ya üyeliklerinin gerçekleşmesi sonrası İsveç’in, müttefiklik ruhuna uygun biçimde üçlü muhtıradan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getireceğine inandığını ifade etti.

    TERÖRLE MÜCADELEYE DESTEK ÖNEMLİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülkenin Güvenlik Alanında İşbirliği Mekanizması’nı işletmeye başlatması gerektiğini ve İsveç’in terörle mücadelede Türkiye’ye gerekli desteği vermesinin önemli olduğunu söyledi."

    NE OLMUŞTU?

    İsveç, terör örgütüne verdiği destek nedeniyle Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) gime yolunda Türkiye'nin vetosuna takılmıştı. ABD ile yapılan görüşmelerin ardından, Türkiye İsveç'in NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı. İsveç'in NATO'ya katılmasına ilişkin protokolün TBMM'den geçmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla İsveç'in NATO'ya üyeliği resmen onaylandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Cumhurbaşkanı ErdoğanİsveçNATO
    Haberler > Gündem > Erdoğan'dan NATO onayının ardından İsveç ile ilk temas
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