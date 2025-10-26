Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

Güncelleme:
Gündem Haberleri

İstanbul Valiliği, Marmara’nın güneyinde yarın sabah başlayacak lodos fırtınasına karşı vatandaşları uyardı.

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nin güneyinde yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara'nın güneyinde rüzgarın 27 Ekim Pazartesi sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre hızla) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

