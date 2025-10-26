İstanbul Valiliği'nden fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nin güneyinde yarın sabahtan itibaren kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmara'nın güneyinde rüzgarın 27 Ekim Pazartesi sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı (lodos) yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50-75 kilometre hızla) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle ulaşımda aksamalar ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.