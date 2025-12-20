Singapur dolandırıcılığa savaş açtı. Artan vaka sayısı ve milyarlarca dolarlık kayıpların ardından hükümet, şimdiye kadarki en sert adımını attı. 30 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, dolandırıcılık yapanlar ve suç ağlarını yönetenler için zorunlu kırbaç (sopalama) cezası uygulanacak.

30 Aralık’tan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle, dolandırıcılık yapanlar ve suç örgütlerini yönetenler için zorunlu sopalama (kırbaç) cezası uygulanacak.

6 İLA 24 KIRBAÇ ARASI CEZA

İçişleri Bakanlığı’nın (MHA) yaptığı açıklamaya göre, dolandırıcılık suçu işleyenler en az 6, en fazla 24 kırbaç cezasına çarptırılacak. Yetkililer, artan vaka sayısı ve milyarlarca dolarlık kayıplar nedeniyle caydırıcılığın kaçınılmaz hale geldiğini vurguladı.

ARACILARA DA KIRBAÇ YOLU AÇIK

Dolandırıcılık gelirlerinin aklanmasına yardım eden, yasa dışı SIM kart temin eden ya da Singpass kimlik bilgilerini bilerek paylaşan aracıların da 12 vuruşa kadar kırbaç cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Bakanlık, suçlunun sağlanan erişimin dolandırıcılık amacıyla kullanılacağını bilmesi veya bilmesi gerektiği halde önlem almaması durumunda cezanın uygulanacağını açıkladı.

“DOLANDIRICILIK ARTIK ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ”

MHA açıklamasında, dolandırıcılığın Singapur’da en yaygın suç türü haline geldiği belirtilerek, “Bu suçlar yalnızca bireyleri değil, toplumsal güveni ve ekonomik istikrarı da tehdit ediyor” denildi.

RAKAMLAR ALARM VERİYOR

Yetkililerin paylaştığı verilere göre:

2020–2025 ilk yarı arasında yaklaşık 190 bin dolandırıcılık vakası kayda geçti,

Toplam zarar 3,7 milyar Singapur dolarına ulaştı,

Dolandırıcılık vakaları, ülkede bildirilen tüm suçların yüzde 60’ını oluşturuyor.

GENÇ SUÇLULAR İÇİN DE YOL AYRIMI

16–18 yaş arası suçluların davaları, 30 Aralık’tan itibaren gençlik mahkemelerinin yetki alanına girecek. Ancak tekrar suç işleyen ya da ağır suçlara karışan gençler, uygun görülmesi halinde hapis, ıslah eğitimi ve kırbaç cezası alabilecekleri üst mahkemelere sevk edilecek.

HÜKÜMETTEN NET MESAJ: GEREKİRSE DAHA DA SERTLEŞİR

Singapur hükümeti, yeni düzenlemelerin yeterli olmaması halinde daha ağır cezaların da gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

