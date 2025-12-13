FIFA 2026 Dünya Kupası, futbolun küresel bir spordan çıkıp tamamen ticarileştiği bir dönüm noktası olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. FIFA’nın açıkladığı ve Katar 2022’ye kıyasla 7 kata varan bilet fiyatı artışları, taraftar grupları tarafından "insafsızlık" ve "resmi karaborsacılık" olarak nitelendiriliyor.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için belirlediği bilet stratejisiyle futbol dünyasında büyük bir krizin fitilini ateşledi. BBC Sport ve The Times'ın haberlerine göre; final maçı biletleri, futbol tarihindeki en yüksek seviyelere ulaştı. Taraftar birlikleri, bu fiyatlandırmanın futbolun "kapsayıcılık" ilkesine karşı ihlal olduğunu söyleyerek satışların durdurulmasını talep ediyor.

KATAR'A GÖRE YÜZDE 700'LÜK ARTIŞ

Turnuvanın en göze çarpan verisi, kupanın final maçı biletlerindeki artışta belli oluyor. Katar 2022’de 450 sterlin (yaklaşık 570 dolar) olan en ucuz final bileti, 2026 için belirlenen yeni kategorilerde yüksek seviyelere ulaştı:

• Değer Kategorisi: £3.119 (4.185 Dolar)

• Standart Kategori: £4.162 (5.560 Dolar)

• Premium Kategori: £6.615 (8.860 Dolar)

Bu tablo, finali stadyumda seyretmek isteyen bir taraftarın, dört yıl öncesine göre yaklaşık yedi kat daha fazla ödeme yapması gerektiği anlamına geliyor. Üstelik FIFA, turnuvanın hiçbir aşamasında çocuklar veya dezavantajlı gruplar için herhangi bir indirim uygulamıyor.

Taraftar birlikleri, bu fiyatlandırmanın futbolun "kapsayıcılık" ilkesine karşı ihlal olduğunu savunarak satışların durdurulmasını talep ediyor.

MİLLİ TAKIMA GÖRE FİYAT POLİTİKASI

FIFA, 2026 Dünya Kupası ile birlikte grup maçlarındaki "sabit fiyat" uygulamasını da tarihe gömdü. Yeni sistemde biletler, takımların ve maçların "popülarite seviyesine" göre dinamik olarak fiyatlandırılıyor.

Örneğin, İngiltere’nin grup maçları ile İskoçya’nın maçları arasında ciddi bir uçurum bulunuyor:

• İngiltere - Hırvatistan: 198 ile 523 sterlin arasında.

• İskoçya - Haiti: 134 ile 372 sterlin arasında.

Katar’da grup maçları standart olarak 68 sterlinden başlarken, 2026’da en düşük seviyede dahi bu rakamlar ikiye, üçe katlanmış durumda. FIFA, bu "popülerlik ölçütlerinin" hangi algoritmaya göre belirlendiğine dair şeffaf bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.

"FIFA BİR KARABORSACI GİBİ"

Fiyatlandırma politikasına en sert tepki, Avrupa Taraftarlar Birliği (FSE) ve tüketici hakları örgütü Euroconsumers’tan geldi. Yayınlanan ortak bildiride, yasal olsa dahi "Scalping" (yüksek fiyatla bilet satışı) mantığının FIFA tarafından kurumsal olarak uygulanmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı:

"Dinamik fiyatlandırma, ister algoritmik ister manuel olsun, futbolda yeri olmayan bir uygulamadır. Dünya Kupası, sıradan bir ticari ürün değil; tutkunun ve kapsayıcılığın temellendirdiği küresel bir kültürel etkinliktir."

Özellikle ABD’deki açılış maçı (Los Angeles, SoFi Stadyumu) örneği, söylenenlerin doğruluğunu gözler önüne seriyor. Başlangıçta 560 dolar olarak açıklanan dördüncü kategori biletler, resmi satış platformunda 1.569 dolara kadar alıcı buluyor. 1.000 dolarlık bilet satışından FIFA’nın kestiği 300 dolarlık komisyon ise kurumun, biletlerin el değiştirmesinden de devasa gelirler elde ettiğini gösteriyor.

Gelen yoğun tepkiler üzerine FIFA, bir sonraki bilet grubunda ve milli federasyonlara ayrılan kotalarda "dinamik fiyatlandırma" uygulanmayacağını açıkladı

UEFA İLE TAMAMEN TERS VİZYON

FIFA’nın bu ticari hamlesi, UEFA ile zıtlık oluşturuyor. UEFA, Euro 2028 için biletlerin büyük bölümünün "makul fiyatlarla" satılacağını ve yüksek gelir beklentisinin sadece VIP/Kurumsal localardan karşılanacağını açıklamıştı. FIFA ise tam tersine, stadyum planlarında "halk tipi" dördüncü kategori koltukları minimumda tutarak, stadyumun çoğunu yüksek fiyatlı kategorilere ayırıyor.

AİLELERİN DÜNYA KUPASI HAYALİ SONA ERİYOR

İngiliz taraftar Luke Buxton, grup maçlarına gitmenin bile hayal olduğunu belirtirken, İskoç taraftar John Wallan durumu şöyle özetliyor: "Ailemle gitmek 15 ila 20 bin sterline mal olacak. Bu rakamlarla çocuklarımı götürmem imkansız."

Turnuvayı baştan sona takip etmek isteyen bir futbolseverin konaklama ve ulaşım hariç sadece bilet maliyeti 5.000 ila 12.000 sterlin arasında değişiyor. Katar 2022'de bu maliyet 1.500 sterlin seviyelerinden başlıyordu.

Tarihte ilk kez 48 takımla oynanacak ve 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek turnuva için üçüncü etap bilet satışları 11 Aralık'ta başlayacak

FIFA'DAN 'GÖSTERMELİK' GERİ ADIM

Gelen yoğun tepkiler üzerine FIFA, bir sonraki bilet grubunda ve milli federasyonlara ayrılan kotalarda "dinamik fiyatlandırma" uygulanmayacağını açıkladı. Ancak taraftarların, takımlarının muhtemel tüm maçları için şubat ayında peşin ödeme yapması zorunluluğu ve muhtemel iadelerde kesilecek işlem ücretleri, eleştirilerin odağında kalmaya devam ediyor.

Tarihte ilk kez 48 takımla oynanacak ve 11 Haziran - 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek turnuva için üçüncü etap bilet satışları 11 Aralık'ta başlayacak. Şu ana kadar satılan 2 milyona yakın biletin büyük kısmını ev sahibi ülkeler (ABD, Meksika, Kanada) ve zengin batı ülkelerinin vatandaşları almış durumda; bu da Dünya Kupası'nın "küresel" niteliğinin, "ekonomik güce dayalı" bir yapıya gittiğinin en net kanıtı.

Haberle İlgili Daha Fazlası