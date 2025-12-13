Kaydet

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde bulunan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 10 katlı iş merkezi, mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından kontrollü bir şekilde yıkıldı. İş makinelerinin darbeleriyle binanın çöktüğü ve etrafı toz bulutunun kapladığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yıkımı gerçekleştiren operatör, bu yıkımla birlikte şehir merkezindeki son hasarlı binanın da kaldırılmış olduğunu belirtti.

