Beşiktaş cephesinde Rafa Silva’nın durumu ve siyah-beyazlı ekipteki eksikler merak konusu olurken, Trabzonspor ise iç sahadaki galibiyet serisini sürdürmek için mücadele verecek. Taraftarların gündeminde ise ''Rafa Silva Trabzonspor maçında oynayacak mı, kimler eksik?'' soruları yer alıyor.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki kritik mücadele, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında 14 Aralık Pazar günü oynanacak. Papara Park’ta oynanacak derbi saat 20.00’de başlayacak. Peki, Rafa Silva Trabzonspor maçında oynayacak mı, kimler eksik, ilk 11 belli oldu mu?

RAFA SİLVA TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Beşiktaş’ta derbi öncesi Rafa Silva taraftarların radarında. Siyah-beyazlı ekipte hafta içinde takımla çalışmalara başlayan Portekizli futbolcu, teknik heyetin kararıyla Trabzonspor deplasmanının maç kadrosuna dahil edilmedi. Rafa Silva Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER CEZALI?

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları süren Mustafa Erhan Hekimoğlu, Jota Silva ve Cengiz Ünder ile Svensson, derbide görev alamayacak. Rafa Silva da kadroya alınmayan isimler arasında yer alıyor.

Beşiktaş’ta ayrıca Felix Uduokhai kart ceza sınırında bulunuyor. Alman savunma oyuncusu, Trabzonspor maçında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak lig karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor: A. Onana, M. Eskihellaç, S. Saatçı, A. Batagov, A. Boşluk, O. Tufan, T. Jabol-Folcarelli, O. Zubkov, E. Muçi, K. Olaigbe, D. Sikan

Beşiktaş: E. Destanoğlu, G. Sazdağı, G. Paulista, E. Topçu, R. Yılmaz, W. Ndidi, O. Kökçü, M. Rashica, V. Černý, E. B. Touré, T. Abraham

