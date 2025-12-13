Trabzonspor ile Beşiktaş zirve yarışı için yarın akşam sahaya çıkacak! İlk 11 merakla beklenirken taraftarlar ''Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak?'' sorularının cevabını arıyor.

Ligde yoluna istikrarlı şekilde devam eden Trabzonspor, taraftarı önünde üst üste galibiyetler alarak zirve takibini sürdürme hedefinde. Beşiktaş ise yarın Trabzon deplasmanına önemli eksiklerle gidecek. Peki, Trabzonspor Beşiktaş maçı ne zaman, derbi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 16. hafta kapsamında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş maçı 14 Aralık Pazar günü futbolseverlerle buluşacak. Papara Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak dev derbi beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma şifreli olarak izlenebilecek.

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11

Trabzonspor: A. Onana, M. Eskihellaç, S. Saatçı, A. Batagov, A. Boşluk, O. Tufan, T. Jabol-Folcarelli, O. Zubkov, E. Muçi, K. Olaigbe, D. Sikan

Beşiktaş: E. Destanoğlu, G. Sazdağı, G. Paulista, E. Topçu, R. Yılmaz, W. Ndidi, O. Kökçü, M. Rashica, V. Černý, E. B. Touré, T. Abraham

TRABZONSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan atamaya göre Trabzonspor-Beşiktaş derbisini hakem Ali Şansalan yönetecek.

