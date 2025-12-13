Karim Benzema, Kylian Mbappe’nin Real Madrid’de artık daha fazla sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi. Fransız golcü, “Mbappe bu takıma maçların kaderini değiştirmesi için transfer edildi, liderlik rolünü benimsemesi gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.

Al Ittihad'ın Fransız yıldızı Karim Benzema, Kylian Mbappe hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. 2022 Ballon d'Or'unun sahibi Fransız golcü, L'Equipe'e verdiği röportajda Mbappe'nin Real Madrid'e geliş amacının net olduğunu vurguladı ve önemli açıklamalarda bulundu.

2009-2023 yılları arasında Real Madrid formasıyla 14 sezon geçiren ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdıran Benzema, takımın kötü gidişatı sonrasında Mbappe'nin artık liderliği üstlenmesi gerektiğini söyledi.

"BELLINGHAM GOLCÜ DEĞİL, OYUN KURUCU"

Benzema, "Real Madrid onu kritik anlarda maç kazandırsın diye aldı. Bunu yapabilecek kapasitesi var. Bu baskıyı kabul etmeli ve hücumun lideri olma adımını atmalı." ifadelerini kullandı.

Benzema, oyuncuların rollerinin netleşmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bellingham oyun kurucu olduğunu bilmeli, golcü değil. Mbappe golcü olmalı, oyun kurucu değil. Vinicius sol kanat oyuncusu, orta saha değil. Herkes sahada ne yapacağını bilirse sorun kalmaz. Çünkü hepsi dünyanın en iyi 10 oyuncusu arasında. Aynı takımda bu kadar yıldız olunca herkes en iyisi olmak istiyor ve bu da işleri zorlaştırıyor." şeklinde konuştu.

"TEKNİK DİRETÖR BİR ŞEY YAPAMAZ"

Bu uyum probleminin nasıl çözülebileceği sorulduğunda Benzema, "Bu zor, çünkü hepsinin karakteri ve özellikleri var. Herkes en iyisi olmak istiyor. Ama herkes kendi rolünde takıma katkı verebileceğini kabul etmeli." sözlerini sarf etti.

Karim Benzema, 2009-2023 yılları arasında Real Madrid formasıyla 14 sezon geçirdi

Sorunun teknik direktör Xabi Alonso'nun sorumluluğunda olup olmadığı yönündeki soruya ise Benzema, "Hayır, teknik direktör burada bir şey yapamaz. O sadece en iyi isimleri sahaya sürer. Gerisi oyuncular arasında. Eğer takım arkadaşın senden daha iyiyse bunu kabul etmen gerekir. Sorun, önündeki oyuncunun senden daha fazla gol atmasını kabullenemediğinde başlar." kelimeleriyle cevabını verdi.

Benzema, "Beş-altı büyük oyuncu aynı takımda olunca sorunlar yaşanır. Ama herkes bir şey katar. Golcü ise her zaman biraz daha ön planda olur. Yine de tek başına hiçbir şey yapamaz; her zaman diğerlerine ihtiyacı vardır." ifadelerini de röportajına ekledi.

