Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazartesi günü TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertlilerde Brann maçından önce ağrıları bulunduğu için kadroya alınmayan Marco Asensio, takımla çalışmalara başladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında 15 Aralık Pazartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde saat 20.00’de oynayacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı. İdman, sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam etti.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Konyaspor ile oynayacak

Sarı-lacivertli ekip, antrenmanın son bölümünde taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. UEFA Avrupa Ligi’nde SK Brann ile oynanan karşılaşmada ilk 11’de başlayan ve 60 dakika ile üzeri süre alan futbolcular ise günü rejenerasyon ve aktif dinlenme çalışmalarıyla tamamladı.

Fenerbahçe, Konyaspor maçı öncesindeki hazırlıklarını yarın yapacağı son antrenmanla noktalayacak.

ASENSIO GERİ DÖNDÜ

Brann karşılaşması öncesinde yaşadığı ağrılar nedeniyle kadrodan çıkarılan İspanyol yıldız Marco Asensio’nun takımla birlikte çalışmalara başladığı bildirildi. Asensio’nun Konyaspor maçında forma giymesi bekleniyor.

Marco Asensio’nun takımla birlikte çalışmalara başladığı bildirildi

Afrika Kupası için milli davet alan Youssef En-Nesyri ve Dorgeles Nene, 15 Aralık’a kadar milli takım kamplarına katılma zorunluluğu nedeniyle bugünkü antrenmanın ardından takımdan ayrıldı. İki futbolcu da Konyaspor maçının kadrosunda yer almayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası