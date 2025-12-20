İhlas Haber Ajansı
Hindistan'da yolcu treni fillere çarptı! Çok sayıda hayvan telef oldu
Hindistan'ın Assam eyaletinde yolcu treni fil sürüsüne çarptı. Meydana gelen kaza sonucu 7 fil telef olurken, 1 fil de yaralandı.
Hindistan'ın Assam eyaletinin Hojai bölgesinde yolcu treni, raylara giren fil sürüsüne çarptı.
5 VAGON RAYDAN ÇIKTI, 7 FİL TELEF OLDU
Kazanın ardından trenin 5 vagonu raydan çıktı. Bölge polisinden yapılan açıklamada, 7 filin telef olduğu, 1 filin ise yaralandığı ifade edildi.
ACİL FREN DEVREYE ALINDI
Demiryolu şirketinden yapılan açıklamada ise kazanın filler için belirlenen bir geçiş yolu olmayan bir noktada meydana geldiği bildirildi. Makinistin yaklaşık 100 filden oluşan sürüyü görüp acil frenleri devreye soktuğu, ancak bazılarına çarptığı ve fillerin de trene doğru koştuğu kaydedildi.
