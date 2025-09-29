Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tüketici mahkemesinden bankaya 250 bin TL ceza!

Tüketici mahkemesinden bankaya 250 bin TL ceza!
Ekonomi Haberleri  / HABER MERKEZİ

Tüketici Mahkemesi, mahkeme kararına rağmen kredi tahsilatı yapan bankayı 250 bin TL para cezası ve disiplin hapsiyle cezalandırdı. Karar, tüketicilerin haklarını korumada emsal oluşturuyor. Avukat Ceren Varış Ünsal, bankalar için caydırıcı bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Bankaların dolandırıcılık vakalarında araç olarak kullanılmasıyla ilgili davalarda dikkat çekici bir karar çıktı. Tüketici Mahkemesi, ihtiyati tedbir kararına rağmen hukuka aykırı işlem yapan bankaya hem disiplin hapsi hem de 250 bin TL para cezası verdi.
 
Avukat Ceren Varış Ünsal, süreci şöyle anlattı:
 
“Müvekkilim adına tüketici mahkemesinde menfi tespit davası açtık ve tüm kredi ödemelerinin durdurulmasına karar verildi. Ancak banka, bu tedbir kararına aykırı şekilde kredi ödemelerini icra yoluyla tahsil etmeye çalıştı ve müvekkilin maaşına haciz koydu. Biz de mahkemeye başvurarak bankanın cezalandırılmasını talep ettik.”
 
Mahkeme, tüketiciyi koruyan kanunlara uygun olarak şu kararı verdi:
 
  • 6100 sayılı HMK m.398 uyarınca disiplin hapsi,
  • 5237 sayılı TCK m.60 ve Kabahatler Kanunu m.43/A kapsamında 250.000 TL para cezası.
 
"EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR"
 
Av. Ünsal, bu kararın tüketiciler için büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:
“Bu karar, tüketicilerin yalnız olmadığını ve yargının onları koruyacağını gösteriyor. Bankaların keyfi ve hukuka aykırı işlemlerine karşı caydırıcı bir emsal oluşturdu. Bundan sonra hem tüketiciler haklarını daha cesurca arayacak hem de bankalar daha dikkatli davranmak zorunda kalacak.”
