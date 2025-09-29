Tüketici mahkemesinden bankaya 250 bin TL ceza!

Avukat Ceren Varış Ünsal, süreci şöyle anlattı:

“Müvekkilim adına tüketici mahkemesinde menfi tespit davası açtık ve tüm kredi ödemelerinin durdurulmasına karar verildi. Ancak banka, bu tedbir kararına aykırı şekilde kredi ödemelerini icra yoluyla tahsil etmeye çalıştı ve müvekkilin maaşına haciz koydu. Biz de mahkemeye başvurarak bankanın cezalandırılmasını talep ettik.”

Mahkeme, tüketiciyi koruyan kanunlara uygun olarak şu kararı verdi:

6100 sayılı HMK m.398 uyarınca disiplin hapsi,

5237 sayılı TCK m.60 ve Kabahatler Kanunu m.43/A kapsamında 250.000 TL para cezası.

"EMSAL NİTELİĞİNDE BİR KARAR"

Av. Ünsal, bu kararın tüketiciler için büyük önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Bu karar, tüketicilerin yalnız olmadığını ve yargının onları koruyacağını gösteriyor. Bankaların keyfi ve hukuka aykırı işlemlerine karşı caydırıcı bir emsal oluşturdu. Bundan sonra hem tüketiciler haklarını daha cesurca arayacak hem de bankalar daha dikkatli davranmak zorunda kalacak.”

