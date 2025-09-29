Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İzmir açıklarında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı

3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Çeşme ve Urla ilçelerinde 62'si çocuk 138 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, İzmir'in Çeşme açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekiplerce hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 13'ü çocuk 32 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Urla ilçesi Sarpdere Koyu mevkisinde ise karadan ulaşımı olmayan bölgede bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu ile Uzunkuyu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından 49'u çocuk 106 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Tüketici mahkemesinden bankaya 250 bin TL ceza!
