Avrupalı liderler Trump'ın Gazze barış planı hakkında ne dedi?

ABD Başkanı Trump’ın Gazze’de savaşı sona erdirme ve kalıcı barışın temellerini atma hedefiyle açıkladığı yeni plan, Avrupa liderlerinden destek gördü.

TERÖRSÜZ BİR GAZZE

Plan, Gazze’nin “radikalleşmeden arındırılmış, terörsüz bir bölgeye” dönüştürülmesini öngörürken, bölge halkı için yeniden inşa ve kalkınma taahhüdü içeriyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, X platformunda yaptığı paylaşımda, “Başkan Trump’ın Gazze’de savaşı bitirme ve tüm rehineleri serbest bırakma yönündeki kararlılığını memnuniyetle karşılıyorum. İsrail’in bu temelde kararlı biçimde hareket etmesini bekliyorum. Hamas’ın ise rehineleri derhal serbest bırakmaktan ve bu plana uymaktan başka seçeneği yoktur” dedi.

MACRON NE DEDİ?

Macron, çerçevenin “iki devletli çözüm” ve Fransa ile Suudi Arabistan girişimiyle 142 BM üyesinin onayladığı ilkeler doğrultusunda “kalıcı barış için kapsamlı görüşmelere zemin hazırlaması gerektiğini” belirtti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de plana güçlü destek vererek, öneriyi “sürecin dönüm noktası” olarak nitelendirdi. Meloni, “Trump’ın sunduğu teklif, çatışmaların kalıcı olarak sona ermesini, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılmasını ve siviller için güvenli insani erişimi mümkün kılabilir” ifadelerini kullandı.

MELONİ'DEN İSTİKRAR AÇIKLAMASI

Meloni, planın “Gazze Şeridi’nin istikrarı, yeniden inşası ve kalkınması” açısından önemine işaret ederek, İtalya’nın ABD, Avrupa ve bölgesel ortaklarla yakın koordinasyon içinde katkı sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Hamas’a da çağrıda bulunan İtalyan lider, “7 Ekim 2023’teki barbarca terör saldırısıyla bu savaşı başlatan Hamas’ın, rehineleri serbest bırakarak, Gazze’nin geleceğinde yer almayarak ve tamamen silahsızlanarak bunu sona erdirme fırsatı vardır” diye konuştu.

Meloni, Washington’un girişimiyle İsrail-Filistin diyalogunun yeniden başlatılmasına destek vereceklerini vurgulayarak, “Adil ve kalıcı bir barış mümkündür; İsrail Devleti ile Filistin Devleti’nin yan yana, barış ve güvenlik içinde yaşadığı, İsrail’in Arap ve İslam ülkeleriyle tam normalleşmeyi sağladığı bir Orta Doğu mümkündür” dedi.